Из-за санкций матчи отбора к ЧМ-2022 по футболу не пройдут в Беларуси 2 31.07.2021, 13:57

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Первый матч состоится 5 сентября.

Сборная Беларуси по футболу в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 проведет игры с командами Бельгии и Уэльса в Казани, сообщили в пресс-службе УЕФА, пишет сайт «Интерфакс».

В частности, белорусским футболистам до конца отборочного турнира предстоят три домашних матча – со сборными Бельгии, Уэльса и Чехии.

С валлийцами игра состоится на казанском стадионе «Центральный» 5 сентября, с бельгийцами – 8 сентября.

Место встречи с чехами пока не определено.

Как сообщалось, в июне оппозиционный Фонд спортивной солидарности Беларуси заявил об отказе УЕФА проводить соревнования под эгидой союза на территории республики. В УЕФА данную информацию опровергли.

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