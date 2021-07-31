Эксперт по цифровой безопасности рассказал, как атака киберпартизан ударит по режиму Лукашенко 18 31.07.2021, 15:55

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иллюстрационное Фото

Персональные данные силовиков могут быть опубличены.

Группа, которая называет себя киберпартизанами, заявила, что совершила самую масштабную кибератаку в истории Беларуси. И теперь в ее распоряжении паспортные данные всех белорусов, а кроме того – засекреченная информация о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и белорусских разведчиков в Евросоюзе.

«Настоящее время» спросило у Николая Кванталиани, эксперта по цифровой безопасности из Минска, о возможных последствиях этого взлома для силовиков и руководства страны, а также для всех жителей Беларуси

— Это может навредить существенно власти Лукашенко?

— Я думаю, скорее всего, да. Потому что персональные данные силовиков, которые могут быть опубличены: информация об их жилищном фонде, как уже было заявлено, и информация об их родственниках – это может быть сдерживающим фактором для продолжения активного насилия против граждан Республики Беларусь.

Здесь мы рассматриваем эту базу данных. До этого она была только в руках у спецслужб и силовиков. Соответственно, сейчас шансы протестующих сравниваются – и та, и другая сторона обладает достаточно большим объемом персональных данных граждан Республики Беларусь.

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