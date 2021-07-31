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Эксперт по цифровой безопасности рассказал, как атака киберпартизан ударит по режиму Лукашенко

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  • 31.07.2021, 15:55
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Эксперт по цифровой безопасности рассказал, как атака киберпартизан ударит по режиму Лукашенко
иллюстрационное Фото

Персональные данные силовиков могут быть опубличены.

Группа, которая называет себя киберпартизанами, заявила, что совершила самую масштабную кибератаку в истории Беларуси. И теперь в ее распоряжении паспортные данные всех белорусов, а кроме того – засекреченная информация о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и белорусских разведчиков в Евросоюзе.

«Настоящее время» спросило у Николая Кванталиани, эксперта по цифровой безопасности из Минска, о возможных последствиях этого взлома для силовиков и руководства страны, а также для всех жителей Беларуси

— Это может навредить существенно власти Лукашенко?

— Я думаю, скорее всего, да. Потому что персональные данные силовиков, которые могут быть опубличены: информация об их жилищном фонде, как уже было заявлено, и информация об их родственниках – это может быть сдерживающим фактором для продолжения активного насилия против граждан Республики Беларусь.

Здесь мы рассматриваем эту базу данных. До этого она была только в руках у спецслужб и силовиков. Соответственно, сейчас шансы протестующих сравниваются – и та, и другая сторона обладает достаточно большим объемом персональных данных граждан Республики Беларусь.

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