В Беларуси вырастут цены на маргарин 6 31.07.2021, 14:18

Об этом сообщил МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщает о предстоящем росте цен на маргарин.

Как отметили в МАРТ, «в целях компенсации роста импортируемых расходов» комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на весь ассортимент маргаринов в размере, не превышающем 4,9% относительно цен на 28 февраля.

Повысить цены можно в течение 30-и дней после 29 июля.

Напомним, что за год – с июня 2020 года по июнь 2021-го – потребительские цены в Беларуси, по данным Белстата, выросли на 9,9%.

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