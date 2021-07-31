Судебные приставы приехали за имуществом Юрия Чижа 10 31.07.2021, 14:44

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Юрий Чиж

Однако снова не смогли попасть в дом.

«Наша Нива» продолжает наблюдать за эпопеей с арестованным имуществом Юрия Чижа. Чиж должен выплатить еще 225 тысяч бывшему менеджеру Трайплу Николаю Чукисову, которому право взыскания, в свою очередь, передал Владимир Япринцев.

В первый приход судебных исполнителей, 22 июля, попасть внутрь дома им не удалось, так как изнутри по двору бегали большие собаки, которые лаяли и испугали сотрудников.

Вчера, 30 июля, исполнители сделали вторую попытку попасть за забор. Собак там уже не было: по постановлению органов принудительного исполнения специалисты загнали их в вольеры. Но в итоге судебные исполнители за дверь дома все равно не попали, удалось осмотреть только участок. По словам присутствующих, в данный момент появились неизвестные.

До сих пор неизвестно, находится ли сейчас в доме Юрия Чижа ранее описанное имущество, которое должно быть вынесено.

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