Сагу о юном волшебнике Гарри Поттере дополнит третья книга на белорусском языке

Сагу о юном волшебнике Гарри Поттере дополнит третья книга на белорусском языке1
- 31.07.2021, 15:12
6 августа издательство откроет предзаказ.
В день рождения писательницы Джоан Роулинг, автора знаменитой саги о юном волшебнике Гарри Поттере, стало известно, что осенью выйдет третья книга «Гарри Поттер и узник Азкабана» на белорусском языке, пишет сайт «Еврорадио».
Как сообщает «издательский дом Янушкевича», 16 октября выйдет в свет третья книга о Гарри Поттере в белорусском переводе. Пока можно прочитать и скачать отрывок из книги. А 16 августа издательство откроет предзаказ на книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана».