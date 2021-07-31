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Сагу о юном волшебнике Гарри Поттере дополнит третья книга на белорусском языке

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  • 31.07.2021, 15:12
Сагу о юном волшебнике Гарри Поттере дополнит третья книга на белорусском языке

6 августа издательство откроет предзаказ.

В день рождения писательницы Джоан Роулинг, автора знаменитой саги о юном волшебнике Гарри Поттере, стало известно, что осенью выйдет третья книга «Гарри Поттер и узник Азкабана» на белорусском языке, пишет сайт «Еврорадио».

Как сообщает «издательский дом Янушкевича», 16 октября выйдет в свет третья книга о Гарри Поттере в белорусском переводе. Пока можно прочитать и скачать отрывок из книги. А 16 августа издательство откроет предзаказ на книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана».

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