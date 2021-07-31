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Латвия потребовала от Минска освободить политзаключенных

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  • 31.07.2021, 15:13
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Латвия потребовала от Минска освободить политзаключенных

Рига и впредь будет поддерживать белорусский народ.

Освободить политических заключенных, прекратить насилие в отношении гражданского общества и независимых СМИ призвал белорусские власти МИД Латвии.

«Латвия и впредь будет поддерживать белорусский народ, который уже год мирно требует свободных и справедливых выборов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Латвии ретвитнул комментарий Европейской службы внешних действий от 29 июля, в котором говорится, что «после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года режим Лукашенко репрессировал белорусов», ЕС «применил санкции против пособников режима и подготовил амбициозный экономический план для демократической Беларуси».

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