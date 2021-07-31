Латвия потребовала от Минска освободить политзаключенных 1 31.07.2021, 15:13

2,164

Рига и впредь будет поддерживать белорусский народ.

Освободить политических заключенных, прекратить насилие в отношении гражданского общества и независимых СМИ призвал белорусские власти МИД Латвии.

«Латвия и впредь будет поддерживать белорусский народ, который уже год мирно требует свободных и справедливых выборов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Латвии ретвитнул комментарий Европейской службы внешних действий от 29 июля, в котором говорится, что «после сфальсифицированных выборов 9 августа 2020 года режим Лукашенко репрессировал белорусов», ЕС «применил санкции против пособников режима и подготовил амбициозный экономический план для демократической Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».