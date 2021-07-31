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Что будет с пустующими домами в Беларуси?

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  • 31.07.2021, 16:51
  • 7,062
Что будет с пустующими домами в Беларуси?
Фото носит иллюстративный характер

В зависимости от местонахождения зданий их продадут на аукционе или без торгов за одну базовую.

Брестский облисполком принял решение «Об отчуждении пустующих жилых домов в Брестской области». Документ опубликован на Национальном правовом портале 31 июля и вступает в силу с 27 сентября этого года, пишет сайт media-polesye.by.

Согласно решению, было составлено два списка. В одном указаны населённые пункты, в которых пустующие дома могут быть проданы только через аукцион, во втором — населённые пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы за одну базовую с проведением или без проведения аукциона.

Например, только через аукцион на Полесье могут быть проданы пустующие дома, которые находятся в Иваново, Лунинце, Микашевичах, Пинске, Давид-Городке, Столине. А также в деревнях Чернеевичи, Галево, Заполье, Вишевичи, Пинковичи Пинского района и Велемичи, Ольпень, Турское, Маньковичи – Столинского.

За одну базовую на Полесье можно будет приобрести пустующие дома только в Столинском районе. В перечне указаны следующие населённые пункты: агрогородки Белоуша, Бережное, Глинка, Лядец и 25 деревень на территории восьми сельисполкомов: Рыбники, Бор-Дубенец, Дубенец, Могильное, Ново-Бережное, Старина, Турское, Видибор, Крушин, Юнище, Зубково, Лука, Первомайск, Городная, Деревная, Листянки, Лучица, Новый Поселок, Пясово, Большие Орлы, Городец, Малые Орлы, Уголец, Хоромск, Хорск.

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