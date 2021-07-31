Из белорусских магазинов исчезло популярное детское молоко 2 31.07.2021, 16:23

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фото: onliner.by

Возможно, дело в санкциях.

Известное детское молоко производства Минского молочного завода №1 практически исчезло с полок магазинов. Продавцы разводят руками и говорят, что уже месяц его не поставляют. Onliner спросил у производителя, куда подевались синие упаковки с кроликом и ждать ли их снова в продаже.

— В Минске сложилась очень грустная ситуация с детским молоком «Депи». Его не то что на три дня не хватает, а часто уже к вечеру может не быть. Никакого. Совсем, — говорит читательница. — При этом, похоже, это не зависит от магазина сети. Я искала его в «Виталюре», ProStore, «Евроопте» в разных локациях Минска. Нигде нет!

Судя по всему, проблема наблюдается весь последний месяц.

— Я уже около месяца не могу найти это молоко и не понимаю, ждать ли его снова. Ведь по закону подлости все самое лучшее рано или поздно снимают с производства. А мой ребенок его очень любит, и у него очень удобная упаковка для прогулок. Но сейчас этого молока вообще ни в одном магазине нет, — жалуется Валентина.

Журналисты прошлись по магазинам и проверили: действительно, в продаже есть кефир и молочные коктейли «Депи», но молока не найти.

— У нас его нет уже примерно месяц — не поставляют. Слышала, что на заводе сломалась производственная линия или что-то такое, — объясняет продавец магазина «Соседи» в Малиновке.

Что говорит производитель?

На Минском молочном заводе № 1 рассказали, что понесли большие убытки из-за невыполнения договорных обязательств с магазинами. Причина же отсутствия молока в том, что европейский поставщик упаковки не привез нужный объем.

— Проблемы возникли с середины месяца из-за того, что продукция импортируемая, основной изготовитель упаковки — Италия, — объясняет заместитель гендиректора по производству Михаил Снопков. — Но к санкциям это никакого отношения не имеет. Просто фирма не успела произвести нужный объем упаковки, ведь помимо этого она занимается еще изготовлением оборудования. Поставщик европейский, там еще много вопросов по растаможке и логистике. Так как молоко востребовано больше, упаковочный материал был использован раньше, а что касается коктейлей, то они менее востребованы, и мы производим их только по заявке торговых организаций.

На молокозаводе заверяют, что детское молоко совсем скоро снова появится в продаже.

— Как госпредприятие, мы все заказываем с помощью тендера. Данный поставщик упаковочного материала выиграл тендер, так что мы будем продолжать с ним работать и дальше. Молоко появится в продаже уже в начале августа, — обещает Михаил Снопков.

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