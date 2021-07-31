закрыть
31 июля 2021, суббота, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из белорусских магазинов исчезло популярное детское молоко

2
  • 31.07.2021, 16:23
  • 3,444
Из белорусских магазинов исчезло популярное детское молоко
фото: onliner.by

Возможно, дело в санкциях.

Известное детское молоко производства Минского молочного завода №1 практически исчезло с полок магазинов. Продавцы разводят руками и говорят, что уже месяц его не поставляют. Onliner спросил у производителя, куда подевались синие упаковки с кроликом и ждать ли их снова в продаже.

— В Минске сложилась очень грустная ситуация с детским молоком «Депи». Его не то что на три дня не хватает, а часто уже к вечеру может не быть. Никакого. Совсем, — говорит читательница. — При этом, похоже, это не зависит от магазина сети. Я искала его в «Виталюре», ProStore, «Евроопте» в разных локациях Минска. Нигде нет!

Судя по всему, проблема наблюдается весь последний месяц.

— Я уже около месяца не могу найти это молоко и не понимаю, ждать ли его снова. Ведь по закону подлости все самое лучшее рано или поздно снимают с производства. А мой ребенок его очень любит, и у него очень удобная упаковка для прогулок. Но сейчас этого молока вообще ни в одном магазине нет, — жалуется Валентина.

Журналисты прошлись по магазинам и проверили: действительно, в продаже есть кефир и молочные коктейли «Депи», но молока не найти.

— У нас его нет уже примерно месяц — не поставляют. Слышала, что на заводе сломалась производственная линия или что-то такое, — объясняет продавец магазина «Соседи» в Малиновке.

Что говорит производитель?

На Минском молочном заводе № 1 рассказали, что понесли большие убытки из-за невыполнения договорных обязательств с магазинами. Причина же отсутствия молока в том, что европейский поставщик упаковки не привез нужный объем.

— Проблемы возникли с середины месяца из-за того, что продукция импортируемая, основной изготовитель упаковки — Италия, — объясняет заместитель гендиректора по производству Михаил Снопков. — Но к санкциям это никакого отношения не имеет. Просто фирма не успела произвести нужный объем упаковки, ведь помимо этого она занимается еще изготовлением оборудования. Поставщик европейский, там еще много вопросов по растаможке и логистике. Так как молоко востребовано больше, упаковочный материал был использован раньше, а что касается коктейлей, то они менее востребованы, и мы производим их только по заявке торговых организаций.

На молокозаводе заверяют, что детское молоко совсем скоро снова появится в продаже.

— Как госпредприятие, мы все заказываем с помощью тендера. Данный поставщик упаковочного материала выиграл тендер, так что мы будем продолжать с ним работать и дальше. Молоко появится в продаже уже в начале августа, — обещает Михаил Снопков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников