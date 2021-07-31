«Даже после самой темной ночи наступает рассвет» 31.07.2021, 16:36

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Фото: «Наша Ніва»

Время лукашистов на исходе.

Сколько бы ни пели пропагандисты, сколько бы ни рассказывали сказок, они знают, что скоро их время закончится. Чем громче они стараются быть, тем быстрее это случится, пишет телеграм-канал «БОР».

У них нет никаких перспектив в журналистике. Они бесталанны. Да и в обойму БТ они попали лишь благодаря тому, что все честные молча ушли.

Такая же ситуация везде: с начальниками, учителями, идеологами. Время их на исходе.

А что же до нас, то самое время запасаться провизией и собираться с силами, готовиться к забастовке.

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