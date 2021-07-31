Канадская пловчиха получила золотую медаль на Олимпиаде, но узнала об этом не сразу 31.07.2021, 16:40

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фото: imago images / Xinhua / Scanpix / LETA

Ее подвело плохое зрение.

Канадская пловчиха Маргарет Макнил победила в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио и тем самым принесла своей стране первое золото, пишет «Медуза».

Но узнала об этом едва ли не позже всех — из-за плохого зрения 21-летняя спортсменка не смогла сразу разглядеть результаты на табло. Увы, не помогло даже прищуривание!

Maggie MacNeil squinting at the board because she can't see without her glasses, I feel that. pic.twitter.com/gpMaoY79Yp — 👻lostinhistory👻 (@gothamoracle) July 26, 2021

Зато потом Макнил ждал приятный сюрприз. Спортсменку поддержали в соцсетях, особенно те, кто знает, в какое приключение превращается жизнь без очков и линз у людей с плохим зрением.

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