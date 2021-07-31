закрыть
31 июля 2021, суббота, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Канадская пловчиха получила золотую медаль на Олимпиаде, но узнала об этом не сразу

  • 31.07.2021, 16:40
  • 1,762
Канадская пловчиха получила золотую медаль на Олимпиаде, но узнала об этом не сразу
фото: imago images / Xinhua / Scanpix / LETA

Ее подвело плохое зрение.

Канадская пловчиха Маргарет Макнил победила в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио и тем самым принесла своей стране первое золото, пишет «Медуза».

Но узнала об этом едва ли не позже всех — из-за плохого зрения 21-летняя спортсменка не смогла сразу разглядеть результаты на табло. Увы, не помогло даже прищуривание!

Зато потом Макнил ждал приятный сюрприз. Спортсменку поддержали в соцсетях, особенно те, кто знает, в какое приключение превращается жизнь без очков и линз у людей с плохим зрением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников