«Ситуация близка к катастрофе»: Поступить на учителя можно с 10 баллами по ЦТ 9 31.07.2021, 16:50

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иллюстрационное фото

Мозырский педуниверситет объявил дополнительный набор.

Объявление красноречиво: приглашают абитуриентов, набравших хотя бы 10 баллов на ЦТ по языку, 10 по физике и 20 по математике. Это минимальные баллы, нужные вообще для поступления. И с такими баллами человек может получить высшее образование за счет государства, пишет «Наша нива».

Документы на бесплатное обучение принимают до 7 августа. Осталось семь бюджетных мест на учителей математики и информатики, 15 — биологии и химии.

«Если бы только Мозырский университет, это было бы полбеды. Но бюджетные места на педагогических профилях не заполнены во всех вузах: в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске», — комментирует ситуацию известный репетитор, основатель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

Вот несколько цифр. В Брестском госуниверситете имени Пушкина на 22 месте по специальности «физика и информатика» было подано 8 заявлений. В Гомельском дополнительный набор на физику составляет шесть человек.

Евгений Ливянт говорит, что не шокирован. Еще восемь лет назад он обращал внимание на проблему.

«С тех пор количество бюджетных мест уменьшилось — и все равно недобор. В 2012 году было 265 мест на преподавателей физики и математики в педуниверситете в Минске. В 2021-м — 110 мест, — приводит он цифры. — Во многих школах уже нет учителей физики и математики. Родители рассказывают, как у детей четвертями заменяют другие преподаватели или вообще старшеклассники».

Если зайти на сайт управлений образования Минска, можно увидеть много вакансий. Во Фрунзенском районе учителей математики не хватает в 15 школах, физики — в 8. в Заводском это 10 и 6 школ соответственно. С учетом того, что в школах обычно один-два преподавателя физики, подмены может и не быть.

Что дальше делать с абитуриентами, которые едва одолели порог на ЦТ, большой вопрос.

«Даже если их доберут, потом все равно отчислят. Или будут рисовать им отметки. Учеников, набравших менее 60 баллов по математике, нельзя пускать в вузы. Не потому, что я такой радикал. Они просто ничего не смогут понять, мой опыт работы это показывает. А чтобы справляться с высшей математикой, должно быть от 70 баллов на ЦТ».

Эксперт характеризует ситуацию как близкую к катастрофе. Не хватает учителей по математике и физике еще и потому, что таким специалистам куда проще податься в IT, где зарплаты несравнимо выше школьных.

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