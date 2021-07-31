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Сокращение персонала посольства США в России: что это означает?

  • 31.07.2021, 17:00
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Сокращение персонала посольства США в России: что это означает?

С 1 августа численность персонала дипмиссии США в России сократится в 10 раз.

С начала августа американское посольство и консульства США в России будут работать в новом, ограниченном формате. Только в Москве штат посольства с 1200 человек (как это было в 2016 году) сократят примерно до 120 человек, рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, пишет dw.com.

Под сокращение попадают сотрудники с российским гражданством и граждане третьих стран - в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий нанимать их дипмиссиям "недружественных" государств. Сейчас к ним относятся США и Чехия. Каких последствий ждать от новых ограничений? Журналисты поговорили с нынешними и бывшими сотрудниками посольства, а также экспертами по международным отношениям.

"Станет труднее понимать Россию": экс-посол США о сокращении персонала

Первой же реакцией посольства США в России на указ Путина стало решение прекратить выдачу неиммиграционных виз для недипломатов. Сокращенный штат не в состоянии обрабатывать заявления на туристические, бизнес- или учебные визы от граждан РФ, заявили в посольстве. Кроме того, новое ограничение подрывает оперативную работу посольства и влияет на то, как американские власти понимают текущую обстановку в России, объяснил бывший посол США в России, профессор Стэнфорда Майкл Макфол.

"Когда я сам был послом, я во многом опирался на российских экспертов, работающих в посольстве, которые знали все тонкости экономики России, здравоохранения, технологий или зарубежной политики. Это (уменьшение численности персонала. - Ред.) губительно для американо-российских отношений. Сейчас Вашингтон и Москва продолжат иметь конфликты и разногласия, но они не должны быть основаны на непонимании или ложных представлениях о чем-либо. Теперь же нам будет гораздо труднее понимать Россию", - посетовал Макфол.

И все же, по его словам, сокращение штата больше всего повлияет на российских граждан, которые хотят поехать в США: "Может быть, как раз этого Путин и хочет? Возможно, он боится, что люди будут ездить в Америку?".

То, что происходит между США и Россией вокруг их посольств, - это ведомственная война, которая выражается в том, что обе стороны затрудняют жизнь своим дипломатам, считает главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов. Нынешняя ее фаза началась во время президентской кампании в Америке в 2016 году, когда Обама наложил некоторые ограничения на российское посольство.

"Затруднение дипломатической деятельности - типичная мера давления или выражения неудовольствия поведением партнера. Это происходит разными способами: стороны лишают друг друга дач, возможности поездок по стране, ограничивают контакты, не принимают дипломатов в госучреждениях. Есть масса живой конкретики, которая является предметом межведомственных отношений. Ее могут даже в Кремле не очень хорошо понимать", - продолжает Баунов, в прошлом сотрудник российского посольства в Греции.

По его словам, у Москвы не так много рычагов давления на США. Ограничение числа сотрудников посольства означает увеличение нагрузки на тех, кто остался в штате. "Посольство США в Москве занимается широким кругом вопросов - от виз до информирования правительства. В Вашингтон оно поставляет политический анализ, основанный не только на чтении газет, но и на личных беседах с российскими экспертами, чиновниками. Меньше людей - меньше возможности встречаться, меньше рук, чтобы писать телеграммы и справки", - объясняет Баунов.

Отмена выдачи виз россиянам - вынужденный, символический шаг со стороны США, полагает редактор сайта центра Карнеги. По его словам, в Вашингтоне понимают, что получатели американских виз - это в основном образованный средний класс, бизнесмены, те, у кого родственники уже живут в Америке.

"Это удар по обычным гражданам, по гражданской дипломатии, по общественным связям между странами. И на это США идут неохотно, понимая, что совершают дипломатическую ковровую бомбардировку, жертвами которой становятся не столько противники нормализации отношений, сколько все подряд, в том числе и ее сторонники. Просто репертуар практически исчерпан. Нужно показать, что те ограничения, которые Москва накладывает на американскую дипмиссию, имеют свою цену", - резюмирует Баунов.

Число сотрудников как барометр отношений между США и РФ

Едва ли сокращение штата сильно повлияет на развитие культурных и учебных программ США в России, прогнозирует политолог, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Сергей Кислицын. И студенческие, и научные обмены между странами существенно сократили еще в 2014-15 годах.

"У нас нет активного культурного взаимодействия с США, хотя попытки на официальном уровне существовали. Экономически мы тоже мало сотрудничаем с США - для них мы, по данным 2019 года, примерно один процент во внешнеторговом обороте", - уточняет Кислицын. После переговоров Путина и Байдена в Женеве сохраняется надежда, что двусторонние отношения все же будут улучшаться, продолжает политолог. Поэтому увеличение хотя бы на какой-то процент сотрудников димписсий с обеих сторон могло бы стать безболезненным и в то же время положительным жестом.

"Например, будет не 120, а уже 220 сотрудников с обеих сторон. Это ничего не стоящий жест, который одновременно создает положительный информационный фон, задает повестку. Это может быть барометром двусторонних отношений", - заключил Кислицин.

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