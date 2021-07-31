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Медики назвали 10 неожиданных продуктов для сильных и здоровых костей

  • 31.07.2021, 17:14
Медики назвали 10 неожиданных продуктов для сильных и здоровых костей

Правда в том, что костям нужен не только кальций, но и множество других полезных веществ.

Хотя наш скелет не попадается нам на глаза, но терять его из виду никак нельзя – он стоит нашей заботы не меньше, чем мышцы или кожа. Без сильных и здоровых костей нечего и думать о комфортной жизни. И речь идет не только о борьбе с такими серьезными заболеваниями, как остеопороз, но и просто о риске переломов и трещин, которых все труднее избегать в возрастом, пишет healthinfo.ua.

Всем известно, что костям нужен кальций, а кальция много в молочных продуктах. Но мало кто задумывается о здоровье костей в более широком смысле. Правда в том, что костям нужен не только кальций, но и множество других полезных веществ. Чтобы на всю жизнь сохранить скелет здоровым, не забывайте об этих десяти продуктах. Подборка может удивить, но именно в такой еде содержится весь комплекс веществ, необходимый костям.

Сардины

Рыбу обычно не называют в числе первых, когда речь идет о продуктах для укрепления костей. И это совершенно зря, потому что сардина – настоящий локомотив, везущий на себе львиную долю питания нашего скелета. Здоровые омега-3 жиры, которые есть в сардине, не только полезны при артрите, но и могут замедлить потерю костной ткани, которая происходит при остеопорозе и с возрастом. В сардине также есть витамин D, без которого польза от кальция практически равна нулю. Причем этот полезный витамин очень редко можно найти в пище – обычно он достается нам от воздействия солнечного света. Тем ценнее сардины – один из немногих продуктов, по-настоящему богатых таким полезным веществом. Съешьте пару тостов с сардинами на завтрак или сделайте на ужин салат с этой рыбой, травами и чесноком – и вот уже весь комплекс нужных костям витаминов попал к вам в организм.

Шпинат

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, это природный растительный источник кальция. Но это еще не все. Природа умело смиксовала в шпинате множество полезных именно для костей питательных веществ – магний, витамин К, витамин С и фитонутриенты. Почти не упоминающийся витамин К здесь особенно важен, поскольку недавние эксперименты доказали – его недостаток способен вызвать потерю костной массы. Полпорции шпината обеспечит целых 500% суточной нормы витамина К, так что одной тарелки в неделю будет вполне достаточно, чтобы снизить риски переломов и остеопороза.

Тофу

Кто бы мог подумать, что этот веганский заменитель всего может быть так полезен. На самом деле основным составляющим соевых бобов, из которых делают тофу, как раз и является кальций. Тофу вообще универсален – в нем много белка и железа, марганца и фосфора. Словом, всего, без чего здоровья костей не добиться. А в сочетании с соевым молоком тофу станет отличным заменителем творога для тех, у кого непереносимость лактозы. Одна порция тофу содержит 832 мг кальция, при этом чашка обычного молока – лишь 304 мг. Сделайте на ужин ассорти из тофу и овощей, слегка обжаренных на сковороде, и обеспечьте себя ударным запасом полезных веществ на неделю.

Орехи

Орехи – это не только приятный перекус, но и удивительный объем питательных веществ при ничтожной массе самого продукта. Поэтому не удивительно, что для костной ткани орехи тоже незаменимый продукт. Например, в миндале огромное количество магния и кальция. Это сочетание делает миндальные орехи уникальным продуктом. В грецких орехах - существенный запас омега-3 жиров, которые помогают сохранять запас прочности костей. Витамина В6 много в фисташках, а именно это вещество регулирует уровень гомоцистеина, который помогает сохранять плотность костной ткани. Горсть орехового ассорти прекрасно заменит все витаминные комплексы для укрепления скелета.

Яйца

Еще один неожиданный источник немолочного кальция – это куриные яйца. В одном яйце содержится около 21 мг этого полезнейшего для костей вещества. Но более важно то, что в них много редкого витамина D, который вместе с кальцием составляет «костяное комбо». Только не забудьте, что получить его можно, только съедая желток. По мнению ученых, даже 6 яиц в день – безопасная порция для каждого, включая тех, у кого повышен холестерин. Так что смело готовьте омлет и ешьте его со шпинатом.

Грейпфрут

Этот богатый витамином С цитрусовый занимает большое место в процессе формировании костной ткани. Дело в том, что витамин С играет важную роль в образовании коллагена, важного компонента костей. С годами его становится все меньше в нашем организме, поэтому важно наращивать полезное вещество с помощью любви к цитрусовым. Один грейпфрут обеспечивает 120% суточной нормы витамина С, а также является источником антиоксиданта ликопена, который уменьшает активность свободных радикалов. В других цитрусовых такого антиоксиданта нет, именно поэтому они не горчат, как грейпфрут.

Чернослив

Недавнее исследование, проведенное в Университете Флориды, показало удивительное влияние чернослива на здоровье костей. В ходе эксперимента две группы женщин в состоянии менопаузы ели соответственно яблоки и чернослив. У второй группы были замечены существенные положительные изменения в плотности костей. Такой эффект связан с наличием в этом продукте определенного вида антиоксидантов – полифенолов. Они помогают замедлить возрастную потерю костной ткани, которая неизбежно происходит с каждым из нас по достижении определенного возраста. Добавляйте немного чернослива в вашу утреннюю кашу каждый день и сможете застраховаться от возрастных переломов.

Тхина

Этот соус, принадлежащий восточной кухне и сделанный из семян кунжута, — настоящий взрыв витаминов и питательных веществ. По вкусу тхина похожа на ореховое масло. Она богата полезными жирами и идеальна для бутербродов и салатов. Одна столовая ложка этого чудо-угощения содержит 66 мг кальция, при этом в тхине нет ни молока, ни сои – основных природных источников кальция. Зато в ней много витаминов группы В, магния и белка. Тхина – хорошее напоминание о том, что кальций и белок можно найти в непопулярных, но очень вкусных продуктах. К тому же, она подойдет и вегетарианцам.

Лук

Благодаря определенному типу полифенола, который содержится в луке, этот продукт можно записать в список самой полезной еды для костей. На целых 5% может увеличить костную массу употребление лука ежедневно в качестве добавки к любимым блюдам. Риск перелома шейки бедра снижается на 20% у тех, кто регулярно ест лук хотя бы раз в день. И не надо зацикливаться на белом луке – экспериментируйте с разными сортами и с разными видами обработки этого удивительного овоща.

Лосось

Наряду с сардиной лосось является еще одним видом жирной рыбы, которая поможет вам навсегда укрепить кости. Вообще, с улучшением здоровья скелета коррелирует употребление практически любых морепродуктов, но именно лосось с помощью сочетания омега-3 жиров и витамина D оказывает самое сильное положительное воздействие на наш скелет.

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