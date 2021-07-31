Как белоруска пыталась записаться на ПЦР-тест за неделю до вылета из страны 3 31.07.2021, 17:27

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фото: pixabay.com

Поучительная история для тех, кто планирует путешествие.

Для поездки в Россию с 25 июля требуется отрицательный ПЦР-тест – с сертификатом о вакцинации «Спутник V» (даже с QR-кодом!) не пропустят. А билеты уже на руках. Ничего не остается, как срочно записываться на анализ. Легко ли пройти этот квест, на себе испытала корреспондент Intex-press Александра Разина:

- Еще весной я запланировала поездку в Россию к родным в конце лета. Сделала прививку вакциной «Спутник V», получила сертификат и, отметив на нем QR-код, позвонила на горячую линию управления здравоохранения по Брестской области, чтобы убедиться, что с сертификатом меня пустят в Россию. Услышав положительный ответ, заказала авиабилет на 8 августа.

Но 25 июля вышло новое постановление, согласно которому при пересечении границы с РФ нужен ПЦР-тест. Обзвонив 27 июля разные инстанции и посольства, выяснила, что вакцинировалась я «для здоровья, а не для пересечения границы».

«Это еще немного – обычно по 80 человек здесь»

Тогда же я позвонила в единственное учреждение города Барановичи, где делают тесты для выезда за границу, – в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Ближайшая запись оказалась на 13 августа. Более двух недель ждать!

Фото: Александра РАЗИНА

Вечером 29 июля от знакомой услышала, что ей удалось сделать ПЦР-тест за несколько дней до выезда – она просто лично пришла в учреждение. Я тоже решила испытать удачу.

Утром 30 июля я приехала в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии. На входе мне измерили температуру и пояснили, что вопрос о тесте я могу решить в кабинете № 12.

Фото: Александра РАЗИНА

И вот я у кабинета, но рядом с ним огромная очередь – человек 20.

– На самом деле, это еще немного – обычно здесь стоит очередь по 80 человек, часть из них даже на улице ждет, – пояснила сотрудница, увидев мое лицо.

Одна из женщин в очереди поинтересовалась, для чего я пришла, а выслушав, заявила, что «легче записаться по телефону».

– Девушка, не тратьте время. Тут придется долго ждать, пока все оформятся, – пояснила она.

Но я решила ждать.

«Можно по-экстренному, но это дороже»

Тем временем в очереди обсуждали сроки записи.

– На какие даты еще свободна запись?

– Бог его знает, недели через три, скорее всего. Но можно еще по-экстренному записаться.

«Ого, может, это мой шанс», – подумала я и стала внимательнее прислушиваться.

– А что это за экстренное?

— Ну, это когда очень срочно нужно выехать за границу: завтра, например. Тогда можно экстренно сдать ПЦР-тест, но это вроде дороже.

Фото: Александра РАЗИНА

Тем временем очередь еле-еле двигалась. Выяснилось, что люди, которые в ней стоят, записались на тест несколько недель (а некоторые – и месяцев!) назад. Они пришли сюда с самого утра, чтобы оформить свои договоры на вакцинацию, а потом только сдать заветный тест. Некоторые пришли оформить договоры заранее, чтобы перед тестом не стоять в очереди.

«Мест нет, ближайшая 18 августа»

– А на какие даты еще можно записаться? – неожиданно крикнул кому-то в кабинет стоявший рядом мужчина.

Из кабинета вышла женщина и стала спрашивать всех стоящих в очереди о цели визита. Как будто сюда могут прийти по какой-то другой причине, кроме как по вопросу сдачи ПЦР-теста.

Одни отвечали, что «по записи», другие, что «хотят оформить договор», а третьи, как и я, что «хочет записаться на тест».

– Когда едете? – спросила сотрудница учреждения у того мужчины, который интересовался датами.

– 24 и 26 августа, – ответил он.

– Ждите. А вы что? – обратилась она ко мне.

Услышав, что у меня билет на самолет на 8 августа, она заявила:

– Мест нет, ближайшая 18 августа, ищите другую лабораторию.

Я попыталась выспросить про те самые «экстренные записи» и что же мне в этой ситуации делать, но от меня просто отмахнулись.

«Мне хотелось спалить эту санстанцию»

Один из мужчин в очереди решил меня подбодрить.

– В прошлый раз я тоже не смог здесь записаться, пришлось в Пинск ехать. В тот момент, когда я услышал, что три недели ждать записи, мне хотелось спалить эту санстанцию, – рассказал он свою историю.

Молодой человек, стоящий рядом, подхватил наш разговор:

– И не говорите, я вот в Гродно сдавал тест в прошлый раз, так там пришел, за десять минут все сделал и ушел себе спокойно. Да, тест обошелся на 10 рублей дороже, но в сравнении со всей этой морокой – мелочи.

Не выдержала и женщина. Рассказала, что записалась на ПЦР-тест полтора месяца назад, сейчас пришла, чтобы заранее оформить договор.

– Но все равно переживаю, что что-то пойдет не по плану. Надеюсь, результат все-таки придет, а то я слышала о случаях, когда еще и результат вовремя не приходил, – посетовала она.

Уходила я с твердым намерением срочно начинать искать ближайшие лаборатории. Ведь уже через неделю вылетать.

Куда бежать?

Чтобы упростить себе задачу, я посмотрела ближайшие лаборатории в приложении «Путешествуй без COVID-19».

Пинск не отвечал: в зональном центре на протяжении нескольких часов не брали трубку.

Далее по списку шел город Лида. В местную санстанцию я дозвонилась с первого раза. И чудо – сотрудница сообщила мне сразу четыре номера телефона. Выяснилось, что в Лиде целых четыре(!) поликлиники, в которых можно сдать ПЦР-тест.

– Но смотрите: вы сдадите тест, но результат придет только на следующий день. Ехать за результатом вам не нужно, он сразу придет в приложение «Путешествуй без COVID-19», – любезно ответила женщина.

Почему в Лиде четыре лаборатории, а в Барановичах – одна?

По первому же номеру телефона мне сообщили, что ближайшая запись – 10 августа», по второму – что «на 6 и 7 августа уже все расписано». Третья попытка оказалась удачной. Уточнив, когда я вылетаю, посоветовали, что лучше записаться на 6 августа. И место есть! Я не могла поверить своему счастью.

Кстати, в отличие от Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в Лиде, чтобы сдать ПЦР-тест, нужен только паспорт. Никаких билетов на самолет, никаких записей на три недели вперед, и оплатить все можно на месте банковской картой! Стоимость теста – около 40 рублей.

Вот сижу сейчас и ломаю голову. Население Барановичей – почти 180 тысяч человек, и при этом в городе работает только одна лаборатория, где можно сделать ПЦР-тест для выезда за границу. Население Лиды – чуть больше 100 тысяч человек, а в городе есть целых четыре лаборатории. Почему так?..

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