закрыть
31 июля 2021, суббота, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как белоруска пыталась записаться на ПЦР-тест за неделю до вылета из страны

3
  • 31.07.2021, 17:27
  • 6,308
Как белоруска пыталась записаться на ПЦР-тест за неделю до вылета из страны
фото: pixabay.com

Поучительная история для тех, кто планирует путешествие.

Для поездки в Россию с 25 июля требуется отрицательный ПЦР-тест – с сертификатом о вакцинации «Спутник V» (даже с QR-кодом!) не пропустят. А билеты уже на руках. Ничего не остается, как срочно записываться на анализ. Легко ли пройти этот квест, на себе испытала корреспондент Intex-press Александра Разина:

- Еще весной я запланировала поездку в Россию к родным в конце лета. Сделала прививку вакциной «Спутник V», получила сертификат и, отметив на нем QR-код, позвонила на горячую линию управления здравоохранения по Брестской области, чтобы убедиться, что с сертификатом меня пустят в Россию. Услышав положительный ответ, заказала авиабилет на 8 августа.

Но 25 июля вышло новое постановление, согласно которому при пересечении границы с РФ нужен ПЦР-тест. Обзвонив 27 июля разные инстанции и посольства, выяснила, что вакцинировалась я «для здоровья, а не для пересечения границы».

«Это еще немного – обычно по 80 человек здесь»

Тогда же я позвонила в единственное учреждение города Барановичи, где делают тесты для выезда за границу, – в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Ближайшая запись оказалась на 13 августа. Более двух недель ждать!

Фото: Александра РАЗИНА

Вечером 29 июля от знакомой услышала, что ей удалось сделать ПЦР-тест за несколько дней до выезда – она просто лично пришла в учреждение. Я тоже решила испытать удачу.

Утром 30 июля я приехала в Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии. На входе мне измерили температуру и пояснили, что вопрос о тесте я могу решить в кабинете № 12.

Фото: Александра РАЗИНА

И вот я у кабинета, но рядом с ним огромная очередь – человек 20.

– На самом деле, это еще немного – обычно здесь стоит очередь по 80 человек, часть из них даже на улице ждет, – пояснила сотрудница, увидев мое лицо.

Одна из женщин в очереди поинтересовалась, для чего я пришла, а выслушав, заявила, что «легче записаться по телефону».

– Девушка, не тратьте время. Тут придется долго ждать, пока все оформятся, – пояснила она.

Но я решила ждать.

«Можно по-экстренному, но это дороже»

Тем временем в очереди обсуждали сроки записи.

– На какие даты еще свободна запись?

– Бог его знает, недели через три, скорее всего. Но можно еще по-экстренному записаться.

«Ого, может, это мой шанс», – подумала я и стала внимательнее прислушиваться.

– А что это за экстренное?

— Ну, это когда очень срочно нужно выехать за границу: завтра, например. Тогда можно экстренно сдать ПЦР-тест, но это вроде дороже.

Фото: Александра РАЗИНА

Тем временем очередь еле-еле двигалась. Выяснилось, что люди, которые в ней стоят, записались на тест несколько недель (а некоторые – и месяцев!) назад. Они пришли сюда с самого утра, чтобы оформить свои договоры на вакцинацию, а потом только сдать заветный тест. Некоторые пришли оформить договоры заранее, чтобы перед тестом не стоять в очереди.

«Мест нет, ближайшая 18 августа»

– А на какие даты еще можно записаться? – неожиданно крикнул кому-то в кабинет стоявший рядом мужчина.

Из кабинета вышла женщина и стала спрашивать всех стоящих в очереди о цели визита. Как будто сюда могут прийти по какой-то другой причине, кроме как по вопросу сдачи ПЦР-теста.

Одни отвечали, что «по записи», другие, что «хотят оформить договор», а третьи, как и я, что «хочет записаться на тест».

– Когда едете? – спросила сотрудница учреждения у того мужчины, который интересовался датами.

– 24 и 26 августа, – ответил он.

– Ждите. А вы что? – обратилась она ко мне.

Услышав, что у меня билет на самолет на 8 августа, она заявила:

– Мест нет, ближайшая 18 августа, ищите другую лабораторию.

Я попыталась выспросить про те самые «экстренные записи» и что же мне в этой ситуации делать, но от меня просто отмахнулись.

«Мне хотелось спалить эту санстанцию»

Один из мужчин в очереди решил меня подбодрить.

– В прошлый раз я тоже не смог здесь записаться, пришлось в Пинск ехать. В тот момент, когда я услышал, что три недели ждать записи, мне хотелось спалить эту санстанцию, – рассказал он свою историю.

Молодой человек, стоящий рядом, подхватил наш разговор:

– И не говорите, я вот в Гродно сдавал тест в прошлый раз, так там пришел, за десять минут все сделал и ушел себе спокойно. Да, тест обошелся на 10 рублей дороже, но в сравнении со всей этой морокой – мелочи.

Не выдержала и женщина. Рассказала, что записалась на ПЦР-тест полтора месяца назад, сейчас пришла, чтобы заранее оформить договор.

– Но все равно переживаю, что что-то пойдет не по плану. Надеюсь, результат все-таки придет, а то я слышала о случаях, когда еще и результат вовремя не приходил, – посетовала она.

Уходила я с твердым намерением срочно начинать искать ближайшие лаборатории. Ведь уже через неделю вылетать.

Куда бежать?

Чтобы упростить себе задачу, я посмотрела ближайшие лаборатории в приложении «Путешествуй без COVID-19».

Пинск не отвечал: в зональном центре на протяжении нескольких часов не брали трубку.

Далее по списку шел город Лида. В местную санстанцию я дозвонилась с первого раза. И чудо – сотрудница сообщила мне сразу четыре номера телефона. Выяснилось, что в Лиде целых четыре(!) поликлиники, в которых можно сдать ПЦР-тест.

– Но смотрите: вы сдадите тест, но результат придет только на следующий день. Ехать за результатом вам не нужно, он сразу придет в приложение «Путешествуй без COVID-19», – любезно ответила женщина.

Почему в Лиде четыре лаборатории, а в Барановичах – одна?

По первому же номеру телефона мне сообщили, что ближайшая запись – 10 августа», по второму – что «на 6 и 7 августа уже все расписано». Третья попытка оказалась удачной. Уточнив, когда я вылетаю, посоветовали, что лучше записаться на 6 августа. И место есть! Я не могла поверить своему счастью.

Кстати, в отличие от Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в Лиде, чтобы сдать ПЦР-тест, нужен только паспорт. Никаких билетов на самолет, никаких записей на три недели вперед, и оплатить все можно на месте банковской картой! Стоимость теста – около 40 рублей.

Вот сижу сейчас и ломаю голову. Население Барановичей – почти 180 тысяч человек, и при этом в городе работает только одна лаборатория, где можно сделать ПЦР-тест для выезда за границу. Население Лиды – чуть больше 100 тысяч человек, а в городе есть целых четыре лаборатории. Почему так?..

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников