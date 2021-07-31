Ученый перечислил клинические особенности штамма коронавируса «Дельта» 31.07.2021, 17:54

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Инкубационный период коронавируса уменьшился.

Коронавирус стал более заразным, также уменьшился его инкубационный период. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов, пишет kp.by.

Он также перечислил клинически значимые особенности штамма «дельта».

– Это не другое заболевание, но мы ищем мелкие особенности, которые важны: вирус стал более контагиозен, помолодел контингент (встречается больше пациентов 40–50 лет, вполне трудоспособного возраста), укорачивается инкубационный период (2–9 суток, хотя обычно 4–6 суток), цикл заболевания становится более компактным, – пояснил эксперт, его слова приводит издание «Медицинский вестник».

По словам специалиста, если раньше ждали ухудшения на 8–9-й день, то сейчас – на 6–7-й.

– Клиническая картина достаточно серьезная, это чрезвычайно важный момент. Клинические проявления начинаются с респираторной симптоматики. Возможна ринорея (чаще, чем при других видах вируса), иногда – проблемы ЖКТ (тошнота, рвота, диарея). Запахи при «дельте» пропадают реже, – добавил Карпов.

Он отметил, что подобные проявления бывали и при других разновидностях коронавируса, поэтому особых отличий нет, но эти симптомы встречаются чаще.

– Большинство случаев в настоящее время вызваны именно «дельтой», – констатировал профессор.

Кроме того, он напомнил, что обязательно стоит продолжать соблюдать меры профилактики.

– Обязательное дистанцирование, проветривание помещений, масочный режим, дезинфекция. Эти меры необходимо соблюдать строго! Если у нас сейчас нет резкого всплеска заболеваемости, то это не значит, что вируса нет совсем. Достаточно пациентов, в том числе тяжелых, – добавил Карпов.

Также он рассказал, стоит ли опасаться новой вспышки из-за индийского штамма.

– Страны, которые отменяют карантин, делают это последовательно. Будет ли там вспышка заболеваемости? Зависит от количества вакцинированных. За вакцинацией будущее! Это серьезное достижение человечества, мера, которая в значительной степени продлила продолжительность жизни людей на протяжении 20-го века. Это касается целого ряда заболеваний, – считает ученый.

Особенно важна, по его словам, вакцинация пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

– «Дельта» дает тяжелую, изнуряющую, длительную лихорадку у людей с лишним весом, пожилых, страдающих сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, отмечается тяжелое течение на фоне онкологических, гематологических заболеваний. Поэтому вакцинация этого контингента крайне важна: именно они в основном становятся тяжелыми реанимационными пациентами, – заключил Карпов.

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