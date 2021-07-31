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Велогонщица из Нидерландов отпраздновала победу на финише в Токио, а потом оказалось, что она только вторая

  • 31.07.2021, 18:14
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Велогонщица из Нидерландов отпраздновала победу на финише в Токио, а потом оказалось, что она только вторая
фото: James Dart/twitter

Расстраивалась она недолго — выиграла следующую же гонку Олимпиады.

Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен 25 июля, пересекая финишную черту во время гонки с общим стартом, победно вскинула руки. На последних двух километрах дистанции ей удалось оторваться от группы преследовательниц и, как она думала, приехать к первому в ее карьере олимпийскому золоту, пишет «Медуза».

Вот только вскоре радость сменилась разочарованием — ван Влейтен объяснили, что она финишировала лишь второй. В плотной борьбе с группой соперниц она совершенно упустила из виду австрийку Анну Кизенхофер, которая не входила в число фаворитов, но еще задолго до финиша незаметно ото всех оторвалась.

Ван Влейтен — одна из лидеров сборной Нидерландов по шоссейным велогонкам, которая, в свою очередь, считается одной из сильнейших в мире. До этого у спортсменки было шесть медалей чемпионатов мира, в том числе три золотых, поэтому не слишком удивительно, что она была уверена в своей победе.

Вскоре после гонки ван Влейтен заявила, что гордится олимпийской медалью, но чувствует себя «странно». «Я подняла руки и закричала, думая, что заняла первое место. Но потом мне сказали, что я вторая. Я никогда не чувствовала себя так глупо», — сказала спортсменка.

Впрочем, расстраивалась Ван Влейтен тоже не слишком долго. Уже через три дня она вышла на старт гонки с раздельным стартом — и выиграла ее уже по-настоящему, опередив ближайшую соперницу почти на минуту.

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