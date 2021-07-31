Ученые установили, когда человек научился добывать огонь 4 31.07.2021, 18:42

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Это произошло задолго до того, как предки современного человека покинули Африку и начали расселение по другим континентам.

Археологи из Лейденского университета и Технологического университета Эйндховена в Нидерландах провели сравнительный анализ появления признаков разведения огня на стоянках древнего человека и выяснили, когда люди начали использовать огонь, пишет rusjev.net.

Авторы новой работы проанализировали результаты научных исследований, в которых упоминаются находки костров, оставленных гомининами в Европе, Израиле, Азии и Северной Африке и выяснили, что древние люди овладели навыком разведения огня 400 тысяч лет назад, то есть задолго до того, как предки современного человека покинули Африку и начали расселение по другим континентам.

Это значит, что уже во второй половине среднего плейстоцена среди предков человека была развита примитивная коммуникация, благодаря которой распространялись древние культурные навыки.

По мнению специалистов, к тому времени уже сформировалась система передачи знаний и примитивной коммуникации между людьми, так как по-другому объяснить стремительное распространение приобретенного ими навыка на большой площади невозможно.

- До сих пор считалось, что культурное распространение началось всего 70 тыс. лет назад, когда начали расселяться современные люди, Homo sapiens. Но данные об использовании огня теперь показывают, что это произошло намного раньше, - считает Кэтрин Макдоналд, археологи и первый автор статьи

Аналогичным образом через 100 тыс. лет распространилась особая технология обработки каменных орудий, известная как индустрия Леваллуа.

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