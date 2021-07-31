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Что случилось с валютой в Беларуси?

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  • 31.07.2021, 18:38
  • 5,418
Что случилось с валютой в Беларуси?

Итоги минувшей рабочей недели.

Минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Свои позиции сдал:

- доллар на 0,0139 пункта (с 2,5136 до 2,4997 белорусского рубля).

Другие укрепились:

- евро на 0,0144 пункта (с 2,9597 др 2,9741 белорусского рубля);

- российский рубль на 0,0097 пункта (с 3,4096 до 3,4193 белорусского рубля за 100 российских);

- злотый на 0,0344 пункта (с 6,4693 до 6,5037 белорусского рубля за 10 злотых).

- гривна на 0,0231 пункта (с 9,2959 до 9,319 белорусского рубля за 100 гривен).

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