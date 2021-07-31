Президент Литвы в Медининкай: Послание тем, кто пытается нам навредить, - у вас ничего не получится 1 31.07.2021, 19:03

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ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: EPA

Гитанас Науседа подчеркнул, что нынешний кризис с мигрантами в стране не является ни естественным, ни случайным.

В память о жертвах массового убийства в Медининкай президент Гитанас Науседа подчеркнул, что в наши дни трагедия Медининкай предстает в совершенно ином свете. В субботу президент принял участие в мероприятии, посвященном 30-й годовщине массового убийства на пограничном посту Медининкай и на Антакальнисском кладбище, пишет delfi.lt.

"Сегодня Литва снова находится под сильным давлением. Только на этот раз на нее нападают невооруженные советские омоновцы. Мы стали мишенью гибридной агрессии, которая направлена на то, чтобы вызвать как можно больше путаницы в Литве", - сказал президент.

По его словам, впервые после длительного перерыва в Медининкай литовцы так отчетливо чувствуют, что рядом, всего в километре от нас, проходит граница между зонами свободы и плена, между уважением прав человека и тиранией, между цивилизованным поведением и варварским произволом.

В своем выступлении глава литовского государства подчеркнул, что нынешний кризис в стране не является ни естественным, ни случайным. Хотя выбранные средства отличаются от тех, которые использовались 30 лет назад, враждебные силы вновь подвергают испытанию нашу решимость, терпение и мудрость. И литовские сильные пограничники в очередной раз выполняют свой долг по охране границ родины.

"Наше послание тем, кто пытается причинить нам вред, не меняется. Мы не сдадимся. Мы не сдадимся. Мы не пойдем на компромисс со своей совестью. Делать это нас обязуют не только реалии сегодняшнего дня, но и воспоминания о Медининкской трагедии", - сказал президент.

31 июля исполняется 30 лет со дня трагических событий 1991 года. Ранним летним утром семь сотрудников таможни, полиции и пограничной службы были застрелены на литовско-белорусской границе во время нападения омоновцев.

На пограничном посту Медининкай советские омоновцы атаковали и убили семерых литовских должностных лиц, объявивших о независимости: Миндаугаса Балавакаса, Альгимантаса Юозакаса, Юозаса Янониса, Альгирдаса Казлаускаса, Антанаса Мустейкиса, Станисловаса Орлавичюса, Ричардаса Рабавичюса. Врачам удалось спасти жизнь единственного серьезно пострадавшего таможенника Томаса Шернаса.

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