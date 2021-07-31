закрыть
31 июля 2021, суббота, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«СМС обошлась в $300»: Как пенсионерка взяла в Гродно кредит в банке и оказалась должна другой фирме

4
  • 31.07.2021, 19:15
  • 2,886
«СМС обошлась в $300»: Как пенсионерка взяла в Гродно кредит в банке и оказалась должна другой фирме

История доверчивой пенсионерки.

В редакцию «Вечернего Гродно» обратилась читательница Валентина Фёдоровна и рассказала, что в начале июля ей срочно понадобились 3500 рублей, чтобы погасить долг дочери, которая на тот момент не работала.

«Лучше б я их на лекарства потратила»

— Мне 66 лет, пенсия всего пятьсот рублей, даже не думала, что кредит могут дать. Дочка нашла в интернете фирму, мол, помогут оформить. Смотрю телевизор, слушаю радио, газеты читаю, знаю, как могут обмануть. Но тут по собственной глупости так нагрели! — рассказывает женщина, едва сдерживая слёзы.

Вместе с дочкой пошли в указанную контору. Там, по словам Валентины Фёдоровны, их не предупредили, что кредит не дают, а лишь находят банк, где его можно оформить. Доверчивая женщина вдаваться в подробности не стала, договор не прочитала и подписала его. В считанные минуты от кредитного брокера пришла СМС с названиями банков.

Не придав этому значения, Валентина Фёдоровна в тот же день по пути домой зашла в банк, где получает пенсию, чтобы поинтересоваться, дадут ли кредит, и документы без проблем оформили. От услуг кредитного брокера сразу отказалась.

И всё бы ничего, если бы через неделю на мобильный телефон пенсионерки не пришла СМС о том, что она должна заплатить брокеру 725 рублей, так как воспользовалась их услугой и оформила кредит в рекомендованном фирмой банке. Причём перечислить деньги нужно в течение трёх дней.

— Звонила девушка из фирмы и сказала, что, по договору, два месяца нельзя заключать сделки с банками. Как так? Почему я не могу пользоваться их услугами? Я в этом банке зарплату получала, теперь пенсию, — недоумевает Валентина Фёдоровна. — Да и откуда такая сумма?

По словам пенсионерки, она и раньше брала кредиты, не читая договоры, потому что «там всё прозрачно». Платежи вносила вовремя, кредитная история чистая, никаких проблем с законом не имела. Проработала на одном предприятии сорок лет, имеет много грамот. Тем не менее, насмотревшись программ о коллекторах, испугалась и решила «услугу» оплатить. Пришлось взять второй кредит.

— Лучше бы я их на лекарства потратила, чем так выкинула! — плачет пенсионерка. Она не надеется вернуть деньги, но хочет, чтобы другие знали, как может быть.

Просрочил 10 дней — штраф

Компания, в которую обращалась Валентина Фёдоровна, официально зарегистрирована. Офисы есть по всей стране, в том числе и в Гродно. Он находится в центре города. У компании имеются юридический адрес в Минске, телефоны и свой сайт. Правда, при посещении его складывается впечатление, будто фирма не просто посредник между клиентом и банками, а сама даёт кредиты. На страничке подробно описываются, какие потребительские кредиты, займы на жильё или автомобиль можно получить, на какой срок и под какие проценты.

Что касается договора, то в нём, кажется, прописаны все нюансы, не подкопаешься. Правда, условия странные. Например, во время срока действия договора (два месяца) нельзя заключать сделки с банками без согласования с компанией.

Оплатить услуги (725 рублей) нужно в течение трёх календарных дней и только через ЕРИП. Не заплатил вовремя — пеня 5 % от стоимости услуг за каждый день просрочки, просрочил более 10 дней — плюс 30 % штрафа. Кроме того, за нарушение сроков оплаты фирма может увеличить проценты за пользование чужими деньгами.

Чтобы расторгнуть договор, нужно направить мотивированный отказ в Минск. Уведомление может рассматриваться до 30 дней. Вряд ли тот, кому срочно нужны деньги, станет это делать. Если клиент захочет обратиться в суд, то только в Минск.

Кстати, в похожую ситуацию год назад попала ещё одна пенсионерка. Женщина хотела взять кредит на лечение мужа, но оказалась должна кредитному брокеру почти 1500 рублей. Тогда, правда, руководство компании пошло навстречу и сумму уменьшили до 200 рублей.

В тему

По словам председателя ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанны Гостяевой, прочитав договор, можно сказать, что формально условия предоставления информации об услуге фирмой соблюдены (как того требует статья 7 Закона «О защите прав потребителей»): указана цена услуги, предмет и срок действия договора, порядок расчёта. Женщине следовало внимательно прочитать договор, прежде чем его подписывать.

Главное — были ли предприняты конкретные действия по выполнению услуги. Если да (например, был предоставлен список банков, где бы пенсионерке оформили кредит), то формально услуга оказана. Другой вопрос — насколько разумна цена за неё.

К слову, в суде такие дела уже были, но все решения пока выносились не в пользу потребителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников