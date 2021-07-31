«СМС обошлась в $300»: Как пенсионерка взяла в Гродно кредит в банке и оказалась должна другой фирме 4 31.07.2021, 19:15

2,886

История доверчивой пенсионерки.

В редакцию «Вечернего Гродно» обратилась читательница Валентина Фёдоровна и рассказала, что в начале июля ей срочно понадобились 3500 рублей, чтобы погасить долг дочери, которая на тот момент не работала.

«Лучше б я их на лекарства потратила»

— Мне 66 лет, пенсия всего пятьсот рублей, даже не думала, что кредит могут дать. Дочка нашла в интернете фирму, мол, помогут оформить. Смотрю телевизор, слушаю радио, газеты читаю, знаю, как могут обмануть. Но тут по собственной глупости так нагрели! — рассказывает женщина, едва сдерживая слёзы.

Вместе с дочкой пошли в указанную контору. Там, по словам Валентины Фёдоровны, их не предупредили, что кредит не дают, а лишь находят банк, где его можно оформить. Доверчивая женщина вдаваться в подробности не стала, договор не прочитала и подписала его. В считанные минуты от кредитного брокера пришла СМС с названиями банков.

Не придав этому значения, Валентина Фёдоровна в тот же день по пути домой зашла в банк, где получает пенсию, чтобы поинтересоваться, дадут ли кредит, и документы без проблем оформили. От услуг кредитного брокера сразу отказалась.

И всё бы ничего, если бы через неделю на мобильный телефон пенсионерки не пришла СМС о том, что она должна заплатить брокеру 725 рублей, так как воспользовалась их услугой и оформила кредит в рекомендованном фирмой банке. Причём перечислить деньги нужно в течение трёх дней.

— Звонила девушка из фирмы и сказала, что, по договору, два месяца нельзя заключать сделки с банками. Как так? Почему я не могу пользоваться их услугами? Я в этом банке зарплату получала, теперь пенсию, — недоумевает Валентина Фёдоровна. — Да и откуда такая сумма?

По словам пенсионерки, она и раньше брала кредиты, не читая договоры, потому что «там всё прозрачно». Платежи вносила вовремя, кредитная история чистая, никаких проблем с законом не имела. Проработала на одном предприятии сорок лет, имеет много грамот. Тем не менее, насмотревшись программ о коллекторах, испугалась и решила «услугу» оплатить. Пришлось взять второй кредит.

— Лучше бы я их на лекарства потратила, чем так выкинула! — плачет пенсионерка. Она не надеется вернуть деньги, но хочет, чтобы другие знали, как может быть.

Просрочил 10 дней — штраф

Компания, в которую обращалась Валентина Фёдоровна, официально зарегистрирована. Офисы есть по всей стране, в том числе и в Гродно. Он находится в центре города. У компании имеются юридический адрес в Минске, телефоны и свой сайт. Правда, при посещении его складывается впечатление, будто фирма не просто посредник между клиентом и банками, а сама даёт кредиты. На страничке подробно описываются, какие потребительские кредиты, займы на жильё или автомобиль можно получить, на какой срок и под какие проценты.

Что касается договора, то в нём, кажется, прописаны все нюансы, не подкопаешься. Правда, условия странные. Например, во время срока действия договора (два месяца) нельзя заключать сделки с банками без согласования с компанией.

Оплатить услуги (725 рублей) нужно в течение трёх календарных дней и только через ЕРИП. Не заплатил вовремя — пеня 5 % от стоимости услуг за каждый день просрочки, просрочил более 10 дней — плюс 30 % штрафа. Кроме того, за нарушение сроков оплаты фирма может увеличить проценты за пользование чужими деньгами.

Чтобы расторгнуть договор, нужно направить мотивированный отказ в Минск. Уведомление может рассматриваться до 30 дней. Вряд ли тот, кому срочно нужны деньги, станет это делать. Если клиент захочет обратиться в суд, то только в Минск.

Кстати, в похожую ситуацию год назад попала ещё одна пенсионерка. Женщина хотела взять кредит на лечение мужа, но оказалась должна кредитному брокеру почти 1500 рублей. Тогда, правда, руководство компании пошло навстречу и сумму уменьшили до 200 рублей.

В тему

По словам председателя ОО «Гродненский центр правовой помощи потребителям» Жанны Гостяевой, прочитав договор, можно сказать, что формально условия предоставления информации об услуге фирмой соблюдены (как того требует статья 7 Закона «О защите прав потребителей»): указана цена услуги, предмет и срок действия договора, порядок расчёта. Женщине следовало внимательно прочитать договор, прежде чем его подписывать.

Главное — были ли предприняты конкретные действия по выполнению услуги. Если да (например, был предоставлен список банков, где бы пенсионерке оформили кредит), то формально услуга оказана. Другой вопрос — насколько разумна цена за неё.

К слову, в суде такие дела уже были, но все решения пока выносились не в пользу потребителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».