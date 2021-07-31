В турецком Бодруме вспыхнули новые пожары: фото и видео 3 31.07.2021, 19:24

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фото: hurriyet.com.tr

Туристов и местных эвакуируют.

Вблизи турецкого курортного города Бодрум в районах Кумбахче и Гюмбет в субботу, 31 июля, вспыхнули новые пожары. В связи с этим спасатели эвакуируют жителей и туристов.

Как сообщает CNN Türk (перевод — nv.ua), пожар начался возле трассы Кумбахче-Махалеси-Ичмелер. Из-за ветра огонь быстро распространился в направлении города.

На место прибыло большое количество пожарных, они пытаются помешать стихии подобраться к жилым домам, расположенным в 150 метрах от места пожара.

фото: hurriyet.com.tr

фото: hurriyet.com.tr

фото: hurriyet.com.tr

фото: hurriyet.com.tr

фото: hurriyet.com.tr

фото: hurriyet.com.tr

В качестве меры предосторожности власти начали эвакуацию туристов из отелей и жителей домов в регионе. Людей вывозят со стороны моря на спасательных лодках и лодках береговой охраны.

Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщалось, на юге Турции 28 июля вспыхнули масштабные лесные пожары. В частности огонь задел популярные курортные города Мармарис, Бодрум и Анталию. В результате пожаров погибли шесть человек, госпитализированы — 58.

По состоянию на утро субботы, 31 июля, оставалось локализовать еще 10 очагов возгорания.

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