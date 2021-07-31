В турецком Бодруме вспыхнули новые пожары: фото и видео

В турецком Бодруме вспыхнули новые пожары: фото и видео3
- 31.07.2021, 19:24
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Туристов и местных эвакуируют.
Вблизи турецкого курортного города Бодрум в районах Кумбахче и Гюмбет в субботу, 31 июля, вспыхнули новые пожары. В связи с этим спасатели эвакуируют жителей и туристов.
Как сообщает CNN Türk (перевод — nv.ua), пожар начался возле трассы Кумбахче-Махалеси-Ичмелер. Из-за ветра огонь быстро распространился в направлении города.
На место прибыло большое количество пожарных, они пытаются помешать стихии подобраться к жилым домам, расположенным в 150 метрах от места пожара.
В качестве меры предосторожности власти начали эвакуацию туристов из отелей и жителей домов в регионе. Людей вывозят со стороны моря на спасательных лодках и лодках береговой охраны.
Причина возгорания пока неизвестна.
Bodrum yine tam otellik yanıyor farkettiniz mi#bodrumyangın pic.twitter.com/Qa8k3LOvkh— 𝓢𝓸𝓷 𝓜𝓾̈𝓼̧𝓴𝓾̈𝓵 𝓑𝓾̈𝓴𝓾̈𝓬𝓾̈ (@urazbulbeni) July 31, 2021
Bodrum merkezindeki yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler bölgesine yayıldı. Bazı evler ve oteller tahliye edildi. Yangın İçmeler bölgesindeki tersaneleri tehdit ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor pic.twitter.com/ORXUg9ysk9— Bodrum Kent Tv (@BodrumKentTv) July 31, 2021
#bodrumyangın Bodrum’da yangın hemen evlerin yakınında. Can kaybı olabilir. Trafik tıkanmış durumda. Lütfen seslerini duyuralım. #PrayOfTurkey #memleketyaniyor pic.twitter.com/EvAtFPz7jt— 𝕺𝖓𝖚𝖗𝖈𝖆𝖓 (@onurcansezer79) July 31, 2021
Bodrum pic.twitter.com/SmkbmFxpzL— merih ülkü berghan (@merihlkberghan) July 31, 2021
Как сообщалось, на юге Турции 28 июля вспыхнули масштабные лесные пожары. В частности огонь задел популярные курортные города Мармарис, Бодрум и Анталию. В результате пожаров погибли шесть человек, госпитализированы — 58.
По состоянию на утро субботы, 31 июля, оставалось локализовать еще 10 очагов возгорания.