Как работает пункт вакцинации на станции метро «Ковальская Слобода» в Минске 31.07.2021, 19:57

Ежедневно на прививку в пункт приходят около 60 минчан.

Привиться от коронавирусной инфекции по пути с работы или во время обеда теперь можно в подземном переходе станции метро «Ковальская Слобода». Сделать укол сюда ежедневно приходят около 60 минчан. Корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорил со специалистами 39-й городской поликлиники, которые работают в этом пункте вакцинации.

Найти пункт вакцинации просто: о его наличии сигнализирует специальная вывеска. Двери тут открыты в будние дни с 10:00 до 19:00, в субботу — до 14:00. Воскресенье объявлено выходным. К слову, о работе этой точки периодически делают объявления в электропоездах, которые курсируют по Зеленолужской линии подземки. Помещение выделил метрополитен. Оно соответствует всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— Какое-то время я, признаться, раздумывал, вакцинироваться или нет, — рассказывает инспектор службы безопасности метрополитена Евгений Янукович. — Ведь в прошлом году уже перенес заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, причем в довольно тяжелой форме. Но врачи говорили, что защита от антител, выработанных таким путем, может быть недолговечной. Начал в свободное время изучать различные источники — специализированные форумы, экспертные мнения. И сделал вывод: лучше все же привиться. Коронавирус же никуда так просто не исчезнет, с ним придется жить еще какое-то время точно. Слышал о возможных побочных эффектах — у кого-то ныла рука, еще у одного человека на один день немного повысилась температура. Но все это, поверьте, куда лучше потенциальной перспективы еще раз подхватить спровоцированную коронавирусом пневмонию.

По информации пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба, прививку от коронавируса уже сделали более 60 % сотрудников столичной подземки:

— Для штатных работников метро уже несколько месяцев действуют пункты вакцинации в электродепо «Московское» и «Могилевское» на базе здравпунктов. Поэтому сотрудники подземки могут сделать прививку как здесь, так и в пункте вакцинации на станции «Ковальская Слобода». Эффективное сотрудничество по осуществлению прививочного процесса налажено с минскими поликлиниками № 39, 25 и 38.

В пункте на станции метро привился и электромеханик одного из столичных предприятий Евгений.

— Лично с коронавирусом не сталкивался, а вот родители переболели, кто в средней, кто в легкой форме, — рассказывает мужчина. — Пока что из круга моих знакомых привился только один человек. Еще один собирается.

Процедура вакцинации стандартная. С собой нужно захватить паспорт. В прививочном пункте вам измерят давление, сатурацию и заполнят анамнез, чтобы выяснить возможную предрасположенность к нежелательным реакциям. Если все хорошо, пациента ждут за ширмой. На момент публикации материала здесь можно привиться сделанной в России вакциной. Поступление китайской ожидается в обозримом будущем.

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Этот прививочный пункт стационарного типа от 39-й городской поликлиники — единственный, работающий за ее пределами.

— В то же время наши четыре выездные бригады отправляются на многие районные предприятия, — отмечает главный врач учреждения здравоохранения Ольга Есманчик. — Кроме того, мы приезжаем в Территориальный центр социального обслуживания населения, где прививку могут получить пожилые пациенты или люди с хроническими заболеваниями, которые посещают учреждение.

По состоянию на 23 июля специалисты 39-й городской поликлиники привили двумя компонентами вакцины от коронавируса более 7 тыс. человек. Около 4 тыс. прошли через первый этап. В среднем за день это число увеличивается на 200–250 человек.

— Бывает, что на «Ковальскую Слободу» приходят прививаться целыми семьями, — рассказывает врач общей практики 39-й городской поликлиники Минска Вероника Сиротко. — Но в целом не сказать, что есть какие-то более или менее активные возрастные группы. А вот кто запомнился, так это пожилая пара, где мужу и жене было по 75 лет. Причем дедушка поступил обстоятельно: сначала побывал «на разведке», узнал все, что хотел, и затем пришел со своей женой под ручку. Это было так мило!

Самые загруженные часы работы пункта — сразу после открытия и с 17:00 до 19:00. В остальное время пациентов пока не так много. Но каждый день количество желающих сделать здесь прививку от коронавируса только растет. В первые дни работы их было немного — 35-40 человек в день. Сейчас же 40-й пациент привился уже к исходу пятого часа работы пункта вакцинации. Всего же в день могут принять до 100 человек. Популярности добавляет то, что «Ковальская Слобода» находится в самом центре микрорайона Чкаловский. К слову, выбор поликлиники обусловлен тем, что юридический адрес метрополитена, как и лечебного учреждения, относится к Московскому району.

Пока в переходе на «Ковальской Слободе» прививают только первым компонентом вакцины. Это связано с тем, что еще не прошел необходимый минимальный трехнедельный интервал между обеими прививками. С 2 августа здесь начнут вводить и второй компонент. Но только тем, кто прошел первый этап вакцинации. После этого пациенту вручат выписку, в которой будут сведения о полученных прививках. Эта же информация отправится в поликлинику по месту проживания.

— Если за эти три недели пациент заболел ОРВИ или у него обострилось хроническое заболевание, то после выздоровления в первом случае или стабилизации состояния во втором должно пройти 14–28 дней, прежде чем ввести второй компонент прививки, — обращает внимание Вероника Сиротко. — Для российской вакцины период получения второго компонента может быть увеличен до 90 дней, для китайской — до 56. А вот если вы переболели коронавирусной инфекцией, то вакцинация противопоказана на протяжении 3–6 месяцев.

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