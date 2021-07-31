закрыть
31 июля 2021, суббота, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как работает пункт вакцинации на станции метро «Ковальская Слобода» в Минске

  • 31.07.2021, 19:57
Как работает пункт вакцинации на станции метро «Ковальская Слобода» в Минске

Ежедневно на прививку в пункт приходят около 60 минчан.

Привиться от коронавирусной инфекции по пути с работы или во время обеда теперь можно в подземном переходе станции метро «Ковальская Слобода». Сделать укол сюда ежедневно приходят около 60 минчан. Корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорил со специалистами 39-й городской поликлиники, которые работают в этом пункте вакцинации.

Найти пункт вакцинации просто: о его наличии сигнализирует специальная вывеска. Двери тут открыты в будние дни с 10:00 до 19:00, в субботу — до 14:00. Воскресенье объявлено выходным. К слову, о работе этой точки периодически делают объявления в электропоездах, которые курсируют по Зеленолужской линии подземки. Помещение выделил метрополитен. Оно соответствует всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

— Какое-то время я, признаться, раздумывал, вакцинироваться или нет, — рассказывает инспектор службы безопасности метрополитена Евгений Янукович. — Ведь в прошлом году уже перенес заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, причем в довольно тяжелой форме. Но врачи говорили, что защита от антител, выработанных таким путем, может быть недолговечной. Начал в свободное время изучать различные источники — специализированные форумы, экспертные мнения. И сделал вывод: лучше все же привиться. Коронавирус же никуда так просто не исчезнет, с ним придется жить еще какое-то время точно. Слышал о возможных побочных эффектах — у кого-то ныла рука, еще у одного человека на один день немного повысилась температура. Но все это, поверьте, куда лучше потенциальной перспективы еще раз подхватить спровоцированную коронавирусом пневмонию.

По информации пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба, прививку от коронавируса уже сделали более 60 % сотрудников столичной подземки:

— Для штатных работников метро уже несколько месяцев действуют пункты вакцинации в электродепо «Московское» и «Могилевское» на базе здравпунктов. Поэтому сотрудники подземки могут сделать прививку как здесь, так и в пункте вакцинации на станции «Ковальская Слобода». Эффективное сотрудничество по осуществлению прививочного процесса налажено с минскими поликлиниками № 39, 25 и 38.

В пункте на станции метро привился и электромеханик одного из столичных предприятий Евгений.

— Лично с коронавирусом не сталкивался, а вот родители переболели, кто в средней, кто в легкой форме, — рассказывает мужчина. — Пока что из круга моих знакомых привился только один человек. Еще один собирается.

Процедура вакцинации стандартная. С собой нужно захватить паспорт. В прививочном пункте вам измерят давление, сатурацию и заполнят анамнез, чтобы выяснить возможную предрасположенность к нежелательным реакциям. Если все хорошо, пациента ждут за ширмой. На момент публикации материала здесь можно привиться сделанной в России вакциной. Поступление китайской ожидается в обозримом будущем.

]

Этот прививочный пункт стационарного типа от 39-й городской поликлиники — единственный, работающий за ее пределами.

— В то же время наши четыре выездные бригады отправляются на многие районные предприятия, — отмечает главный врач учреждения здравоохранения Ольга Есманчик. — Кроме того, мы приезжаем в Территориальный центр социального обслуживания населения, где прививку могут получить пожилые пациенты или люди с хроническими заболеваниями, которые посещают учреждение.

По состоянию на 23 июля специалисты 39-й городской поликлиники привили двумя компонентами вакцины от коронавируса более 7 тыс. человек. Около 4 тыс. прошли через первый этап. В среднем за день это число увеличивается на 200–250 человек.

— Бывает, что на «Ковальскую Слободу» приходят прививаться целыми семьями, — рассказывает врач общей практики 39-й городской поликлиники Минска Вероника Сиротко. — Но в целом не сказать, что есть какие-то более или менее активные возрастные группы. А вот кто запомнился, так это пожилая пара, где мужу и жене было по 75 лет. Причем дедушка поступил обстоятельно: сначала побывал «на разведке», узнал все, что хотел, и затем пришел со своей женой под ручку. Это было так мило!

Самые загруженные часы работы пункта — сразу после открытия и с 17:00 до 19:00. В остальное время пациентов пока не так много. Но каждый день количество желающих сделать здесь прививку от коронавируса только растет. В первые дни работы их было немного — 35-40 человек в день. Сейчас же 40-й пациент привился уже к исходу пятого часа работы пункта вакцинации. Всего же в день могут принять до 100 человек. Популярности добавляет то, что «Ковальская Слобода» находится в самом центре микрорайона Чкаловский. К слову, выбор поликлиники обусловлен тем, что юридический адрес метрополитена, как и лечебного учреждения, относится к Московскому району.

Пока в переходе на «Ковальской Слободе» прививают только первым компонентом вакцины. Это связано с тем, что еще не прошел необходимый минимальный трехнедельный интервал между обеими прививками. С 2 августа здесь начнут вводить и второй компонент. Но только тем, кто прошел первый этап вакцинации. После этого пациенту вручат выписку, в которой будут сведения о полученных прививках. Эта же информация отправится в поликлинику по месту проживания.

— Если за эти три недели пациент заболел ОРВИ или у него обострилось хроническое заболевание, то после выздоровления в первом случае или стабилизации состояния во втором должно пройти 14–28 дней, прежде чем ввести второй компонент прививки, — обращает внимание Вероника Сиротко. — Для российской вакцины период получения второго компонента может быть увеличен до 90 дней, для китайской — до 56. А вот если вы переболели коронавирусной инфекцией, то вакцинация противопоказана на протяжении 3–6 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников