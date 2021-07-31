Саша Филипенко: Мы должны каждый день думать о том, как давить на режим 3 31.07.2021, 20:35

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Саша Филипенко

Многим силовикам придется искать новую работу.

– Многие люди были склонны не замечать происходящее в стране, и это был такой выбор между холодильником и свободой, и холодильник выигрывал постоянно, – сказал белорусский писатель, живущий в Швейцарии, Саша Филипенко в ток-шоу «В самую точку» на DW, пишет «Салідарнасць». – Свобода их просто не интересовала, как и то, что происходит вокруг.

И мне кажется, что сейчас многие из нас платят такую цену за все те годы, когда мы сами бездействовали.

Рассуждая о том, что белорусам предстоит еще осознать, писатель отметил, что мы все разные и оказались по разные стороны баррикад.

– Одним белорусам предстоит осознать травму и боль, через которые они проходят. Другим белорусам предстоит осознать, что им придется ответить за все, что они сделали.

Думаю, никто не сомневается в том, что у нас впереди тяжелое время, и у нас не должно быть никаких иллюзий, что все вдруг быстро и резко изменится, хотя мы идем в хорошем темпе.

Мне кажется, предстоит самое сложное – нам придется склеивать страну. Сейчас многие люди уехали, некоторые никогда не уедут. Нам придется жить всем вместе – с людьми, которые работали в ИВС, с гаишниками, с милицией…

Нам придется жить вместе с теми людьми, которые даже сейчас поддерживают людей, удерживающих власть. Нам придется искать компромиссы, говорить друг с другом.

По мнению Саши Филипенко, мы должны сражаться не за какого-то отдельного кандидата, а за то, чтобы у нас появились институции.

– Нам нужно выстраивать страну с институтами с понятными работающими механизмами.

Нам нужно начать новую жизнь с обыкновенного постулата «что недопустимо». Мы должны жить в стране, где недопустимы пытки, убийства, похищения людей, давление на прессу, на все институты, которые помогают обществу быть нормальным. Нам нужно начать с фундамента.

Другое дело, что по-прежнему есть люди, которые не хотят, чтобы эти реформы случились. Мне кажется, что мы сейчас в Беларуси наблюдаем видовую борьбу, когда отмирают динозавры, которые не видят себя в будущем.

И наверное, даже им нам нужно объяснить, что им есть место в будущем просто им придется, во-первых, многим ответить за то, что они делали, а во-вторых, будет очень тяжело, потому что в будущем не нужно будет столько омоновцев, офицеров, сотрудников милиции, комитета госбезопасности.

Им всем придется получать образование, искать новую работу. Мне кажется, что нам всем нужно – непонятно как – но вести диалог.

Писатель считает, что сегодня у нас, белорусов, нет права на отчаяние, потому что в отчаяние очень легко впасть.

Мы все устали за этот год. И все время от времени чувствуем, что опускаются руки. Мы каждый день должны отвечать себе на один только вопрос: что мы сделали для того, чтобы ребята оказались на свободе?

– Понятно, что мы противостоим банде вооруженных головорезов, – заключает Саша Филипенко. – Мы должны каждый день думать о новых способах сопротивления, партизанских способах сопротивления, о том, как давить на режим, потому что у нас нет другого выбора.

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