Ученые: К Земле приближается метеоритный поток Персеиды

Ученые: К Земле приближается метеоритный поток Персеиды2
- 31.07.2021, 20:44
- 2,682
Как понаблюдать за красивым небесным явлением.
К Земле приближается поток Персеиды – это самый мощный и самый известный метеоритный поток, сообщает lenta.ua.
Поток Персеиды можно наблюдать раз в год в августе, его пик припадает на 11-13 августа.
Ученые с кафедры метеорологи и климатологии КНУ им. Шевченко рассказали, что Персеиды образуются, когда наша планета проходит через хвост кометы Свифта-Туттля. Это случается раз в год. Сама комета пролетает рядом с Землей раз в 133 года.
Миниатюрные частицы сгорают в земной атмосфере, образую иллюзию "звездного дождя".
Персеиды можно наблюдать с 23 июля по 22 августа. Наибольшая активность — с 8 по 14 августа, а пик — 11-13 августа. Во время пика падает около ста метеоритов в час.
Для наблюдения за падающими звездами не нужен телескоп, но наблюдать лучше подальше от больших городов с их ярким светом.
Больше всего метеоров наблюдается в часы перед рассветом. Смотреть необходимо на северо-восток.