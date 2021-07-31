Ученые: К Земле приближается метеоритный поток Персеиды 2 31.07.2021, 20:44

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Как понаблюдать за красивым небесным явлением.

К Земле приближается поток Персеиды – это самый мощный и самый известный метеоритный поток, сообщает lenta.ua.

Поток Персеиды можно наблюдать раз в год в августе, его пик припадает на 11-13 августа.

Ученые с кафедры метеорологи и климатологии КНУ им. Шевченко рассказали, что Персеиды образуются, когда наша планета проходит через хвост кометы Свифта-Туттля. Это случается раз в год. Сама комета пролетает рядом с Землей раз в 133 года.

Миниатюрные частицы сгорают в земной атмосфере, образую иллюзию "звездного дождя".

Персеиды можно наблюдать с 23 июля по 22 августа. Наибольшая активность — с 8 по 14 августа, а пик — 11-13 августа. Во время пика падает около ста метеоритов в час.

Для наблюдения за падающими звездами не нужен телескоп, но наблюдать лучше подальше от больших городов с их ярким светом.

Больше всего метеоров наблюдается в часы перед рассветом. Смотреть необходимо на северо-восток.

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