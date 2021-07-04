Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, победив Украину
- 4.07.2021, 8:04
В полуфинале англичане встретится с Данией 7 июля.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины уступила Англии, сообщает «Трибуна».
Евро-2020
1/4 финала
Украина – Англия 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
3 июля, 22.00, «Стадио Олимпико»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 4 Кейн, 0:2 – 46 Магуайр, 0:3 – 50 Кейн, 0:4 – 63 Хендерсон.
Украина – Бущан, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Караваев, Шапаренко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук.
Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73).
В полуфинале англичане встретится с командой Дании 7 июля.