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Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, победив Украину

  • 4.07.2021, 8:04
Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, победив Украину

В полуфинале англичане встретится с Данией 7 июля.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины уступила Англии, сообщает «Трибуна».

Евро-2020

1/4 финала

Украина – Англия 0:4 (0:1, 0:3)

Дата проведения

3 июля, 22.00, «Стадио Олимпико»

Онлайн матча

Голы:

0:1 – 4 Кейн, 0:2 – 46 Магуайр, 0:3 – 50 Кейн, 0:4 – 63 Хендерсон.

Украина – Бущан, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Караваев, Шапаренко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук.

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73).

В полуфинале англичане встретится с командой Дании 7 июля.

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