Белорусский рынок труда штормит 2 4.07.2021, 11:16

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Установлен «рекорд» по количеству увольнений и дефициту работников.

Предприятия Беларуси в мае установили антирекорд по кадрам: трудоустроенных было на 27,3% меньше, чем тех, кому отдали трудовые книжки.

Это наихудший показатель с мая 2016 года. Тем временем число занятых в экономике падает третий месяц подряд. Одновременно с этим реальные зарплаты по-прежнему растут быстрее производительности труда. Также увеличивается дефицит работников, нанимателям требуется уже больше 94 тысяч человек. Среди востребованных кадров значатся медики, строители, водители, пишет tut.by.

Занятых становится меньше. Увольняют активнее, чем трудоустраивают

В Беларуси третий месяц подряд сокращается число занятых в экономике. Если в феврале их насчитывалось 4 миллиона 298,7 тысячи человека, то в мае было меньше почти на 27 тысяч, следует из данных Белстата.

Наниматели по-прежнему активнее увольняют работников, чем берут новичков. В мае организации и предприятия трудоустроили 45 661 человека, а уволили почти на 17,2 тысячи больше. Принятых было на 27,3% меньше, чем уволенных. Это антирекорд с мая 2016 года, когда принятых было на 31,1% меньше, чем уволенных.

За 5 месяцев этого года наниматели приняли на работу 227,9 тысячи человек, а уволили на 42,1 тысячи больше.

Сколько официальных безработных? Какая фактическая безработица?

По данным же Минтруда, ситуация с безработицей стабильная: на конец мая в стране насчитали 8,5 тысячи официальных безработных (речь про тех, кто зарегистрирован в центрах занятости), а месяцем ранее — 8,7 тысячи. Однако данные по фактической безработице заметно отличаются от официальной. К примеру, в первом квартале этого года фактическая безработица была на уровне 4,2% от численности рабочей силы, сообщал Белстат. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.

Одной из причин, почему белорусы, которые потеряли работу, не спешат регистрироваться в центрах занятости, может быть небольшой размер пособия по безработице. Чиновники по-прежнему не решили вопрос с его повышением. Эти выплаты не подняли даже для отдельных категорий, для которых министр труда и соцзащиты Ирина Костевич ранее неоднократно анонсировала повышение этих выплат. Речь про тех, кто старше 50 лет, и тех, кто живет на территории с напряженной ситуацией на рынке труда. Максимальный размер пособия по безработице сейчас может составлять 58 рублей, а среднее варьируется в районе 30 рублей.

Сколько сейчас работников в дефиците

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится больше 94,1 тысячи предложений от нанимателей. Для сравнения: без малого 2 месяца назад насчитывалось 81,4 тысячи вакансий.

Почти половина из свободных сейчас вакансий (46727) — на зарплату до 600 рублей. Некоторые из них на частичную занятость. При этом наниматели зачастую указывают суммы до уплаты на налогов, то есть на руки получится меньше.

По-прежнему в дефиците водители автомобилей, трактористы, электромонтеры, продавцы, строители (каменщики, штукатуры, маляры), повара, дорожные рабочие.

Не хватает также медиков. Нанимателям требуется 3092 врачей-специалистов, медсестер — 3206, фельдшеров — 1036. Для санитарок открыто 1723 вакансии (в том числе и ветеринарных).

Эксперты: «Складывается достаточно парадоксальная ситуация»

Эксперты исследовательского центра BEROC считают, что «рынок труда штормит».

— На рынке труда складывается достаточно парадоксальная ситуация: реальные зарплаты растут с опережением темпов роста выпуска и производительности труда, при этом устойчиво снижается занятость, а количество новых рабочих мест, пусть и с колебаниями, но также следует за нисходящим трендом, — отмечают эксперты.

Аналитики поясняют эти несочетаемые в принципе тенденции ситуацией с реальной зарплатой, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию.

— Во-первых, она поддерживается мерами правительства: как напрямую через выплаты в бюджетном секторе, так и через косвенно-директивные меры в секторе госпредриятий, — говорят эксперты.

Проще говоря, реальные зарплаты в целом по стране растут во многом благодаря повышению зарплат бюджетникам, так и поддержке госпредприятий.

— Во-вторых, определенная инерция в реальных зарплатах имеет место и в частном секторе, который на фоне растущей мобильности труда в большей мере конкурирует за человеческий капитал и со странами-соседями, где зарплаты выше. При таких ограничениях балансирование рынка труда происходит в основном за счет снижения занятости, прежде всего, в бюджетном секторе и секторе госпредприятий. Атипичная ситуация на рынке труда постепенно приводит к торможению роста реальной заработной платы, — резюмируют аналитики.

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