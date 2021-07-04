Байден пообещал ответить России, если она причастна к новой масштабной кибератаке 3 4.07.2021, 10:28

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США будут действовать в соответствии со своей позицией, озвученной в Женеве.

Президент США Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто причастен к масштабной кибератаки на сотни американских компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома сказал, что «не уверен», что в кибератаке виновата Россия, но если это так, то спецслужбы США на это «отреагируют».

«Сначала мы думали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал Байден.

Кроме того, Байден добавил, что еще не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным относительно последнего инцидента, но если подтвердится, что эта кибератака связана с РФ, он ответит.

«Я буду знать лучше завтра, и если окажется, что это было по согласию России или следствия России, тогда [во время встречи президентов США и РФ в Женеве] я говорил Путину, что мы ответим», ㅡ подчеркнул президент США.

В пятницу, 2 июля, охранная фирма Huntress Labs заявила, что подозревает в новой кибератаке группировку REvil, связанную с Россией. В прошлом месяце ФБР обвинило ее в атаке на мясокомбинат JBS.

2 июля Huntress Labs сообщала о приблизительно 200 бизнесах, пострадавших от кибератаки. Фирма отмечала, что как цель хакеры выбрали компании, которые часто оказывают поддержку в IT-сфере малому и среднему бизнесу. Так, они могут получить доступ к компьютерным сетям клиентов этих компаний. Жертвами атаки стали уже 17 стран, в том числе Великобритания, Швеция Испания, Канада, Аргентина, Мексика и ЮАР.

В апреле США ввели против России санкции, в том числе и из-за масштабной кибератаки на американские правительственные учреждения SolarWinds. Среди прочего, во время саммита в Женеве Байден и Путин обсуждали кибербезопасность. Тогда глава Белого дома сказал, что передал главе Кремля список из 16 объектов критической инфраструктуры, хакерские атаки на которые могут стать поводом для действий.

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