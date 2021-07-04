Мнение: В истории с Азаренком Лукашенко сам «спалил» происхождение «покушения» 8 4.07.2021, 11:12

7,720

Еще никогда тараканий цирк не выглядел так по-идиотски.

Похитить Азаренка, сжечь лесовалки, бомбить Вилейку…

Цирк от 2-3 июля — новое выдающееся достижение Лукашенко сразу по нескольким параметрам, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Еще никогда противникам режима не приписывались такие идиотские цели. Клоун Азаренок просто посмешище и подарок для любой оппозиции. Никто так не изобличает режим, как он. Свержение режима методом сжигания «лесоповалочной» техники тоже кажется вполне шизофренической идеей, хотя это и затруднило бы где-то на какое-то время вырубку леса, едва ли бы помогло сносу режима. Ну, а «нападение на Вилейку» (узел связи российского ВМФ) — это вообще песня.

Но эта песня позволяет вычислить, кто является настоящим адресатом нелепых страшных сказок Лукашенко, кроме немногих ябатек. Видимо, из России ему все-таки прилетели какие-то новые и более решительные требования уйти. Причем не факт, что эти сигналы привез 29 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. И главарю режима снова понадобилось показать накаленность обстановки и бесчинства врагов. Ну и какая ж новая конституция, референдумы и транзиты в такой кошмарной обстановке «террора»? Вот, смотрите, и на ваш узел связи нападали!

Отметим, что в истории с Азаренком Лукашенко сам «спалил» происхождение покушения. Которое, по его словам, готовилось долго, попыток было три (!), и к делу был привлечен «генерал Тертель» (глава КГБ). В общем, результатом тонкой операции стало то, что Азаренок сам должен был броситься на вооруженного бандита. Вопросов к сказке много, но один тройной вопрос зададим: а зачем человека, чтобы «вывезти в лес» хватать «в квартире»? Как его потом выносить? Не проще ли на улице схватить или просто порешить в этой самой квартире?

Пока не ясно, реально ли верит Лукашенко в попытку расправы над Азаренком, накрученный КГБ, или играет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».