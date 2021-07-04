Ливень в Добруше смыл часть набережной и обрушил красно-зеленый билборд 4.07.2021, 11:59

Улицы города превратились в реки, а детские площадки — в озера.

Вчера вечером на Добруш обрушился мощный ливень и град. Потоки воды размыли участок набережной, сообщают «Сильные новости».

Ливневая канализация города не справлялась с нагрузкой, и проезжая часть оказалась затопленной. К счастью стихию бушевала не долго.

Часть бетонных плит и ограждения набережной подмыло, и они обрушились. На улице Гагарина сильный ветер опрокинул рекламный щит с красно-зеленой рекламой, а территория детского сада «Алеся» напоминала небольшое озеро.

Как сообщают читатели группы «Привет, сей час | Добруш», из-за непогоды отменили праздничный салют.

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