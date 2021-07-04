Зеленский: Украина получит от Турции военное судно и беспилотники Bayraktar 4.07.2021, 12:57

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Боевой корабль уже начали строить.

Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль. К строительству судна уже приступили в Турции. Его достройка будет производиться в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами Украины в ходе своего визита в Одесскую область 4 июля.

Зеленский добавил, что также в ближайшем времени ожидается поставка турецких беспилотников Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал президент.

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