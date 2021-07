Медики нашли очень простой способ прожить дольше 2 4.07.2021, 13:02

Рекомендации, которым очень легко следовать, озвучил врач из Техаса.

На самом деле врачи не заботятся о себе так, как должны, признается пластический хирург из Техаса доктор Томас Дженеби. Но при этом они знают, как быть здоровыми и что следует делать, чтобы жить дольше.

Об этом сообщает Eat This, Not That!.

Те, у кого есть дома домашнее животное, у того круглосуточная форма терапии, которая помогает избавиться от стресса. Ведь даже если послы работы просто сидеть на диване и смотреть телевизор, поглаживая при этом собаку, то это действует очень расслабляюще.

Также полезно заниматься медитацией: это может быть ходьба, плавание или даже просто отдых на природе. Будьте осторожны со своей диетой и побольше употребляйте растительных продуктов. Обязательно выделяйте время на силовые и кардио тренировки. А чтение, путешествия и изучение языков сохранит молодость вашего мозга.

Помимо этого некоторые исследования показали, что наличие цели в жизни помогает сохранить психическое и, возможно, физическое здоровье и способствует долголетию. Интуитивно это имеет смысл, поскольку поддерживает энергичный «драйв» в жизни.

Обязательно спите не менее 7-9 часов в сутки и делайте регулярно массаж, а еще следите за своим весом. А еще не пропускайте свой завтрак, много танцуйте, поменьше нервничайте и вовремя посещайте врачей для профилактических осмотров.

