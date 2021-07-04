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В костелах Беларуси исполнили гимн «Магутны Божа»

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  • 4.07.2021, 13:15
  • 5,734
В костелах Беларуси исполнили гимн «Магутны Божа»

Католики проигнорировали угрозы Таракана.

Несмотря на предостережения узурпатора, в католических храмах Беларуси все равно исполнили гимн «Магутны Божа».

«Наша Нива» опубликовала видео, как в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии прихожане поют «Магутны Божа».

2 июля Лукашенко предостерег католиков от исполнения религиозного гимна «Магутны Божа»: «Смотрите, нарветесь».

В архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии исполнили «Магутны божа».

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