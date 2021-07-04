В костелах Беларуси исполнили гимн «Магутны Божа»1
- 4.07.2021, 13:15
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Католики проигнорировали угрозы Таракана.
Несмотря на предостережения узурпатора, в католических храмах Беларуси все равно исполнили гимн «Магутны Божа».
«Наша Нива» опубликовала видео, как в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии прихожане поют «Магутны Божа».
2 июля Лукашенко предостерег католиков от исполнения религиозного гимна «Магутны Божа»: «Смотрите, нарветесь».
В архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии исполнили «Магутны божа».