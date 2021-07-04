Вакцинация против коронавируса стала «яблоком раздора» в России 9 4.07.2021, 13:21

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Прививочная кампания властей провалилась.

Корреспондент «МБХ медиа» Денис Волин рассказал о том, почему вакцинация против коронавируса в РФ столкнулась с огромным количеством проблем:

— Около месяца я работал над текстом о том, почему буксует вакцинация в России. На работу над этой темой меня натолкнули, как бы банально это ни звучало, мои многочисленные знакомые, друзья и даже родственники.

Вакцинация против коронавируса стала поистине яблоком раздора в нашей стране. Не гражданская война, конечно. Но среди моих близких есть ситуации, когда одни родственники — ярые сторонники, а другие — неистовые противники прививки против ковида. Доходит до того, что они разбегаются по разным комнатам и не общаются часами после какого-нибудь сюжета по ТВ. А затем, когда ярость утихнет, пытаются искать общие места для компромисса. А я, видя это, невольно вспоминал «Тихий Дон» Шолохова: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата».

Когда я начал общаться с антиваксерами, их аргументация заставила меня погрузиться в тему глубже. Условно для себя я очертил три группы людей, которые сегодня выступают против вакцинации. Первая — это те, кого страх перед неизвестными последствиями прививки пугает больше, чем возможное заражение коронавирусом. Вторые не столько против прививок, сколько против принудительных мер, которые сегодня применяет российская власть. «Любому принуждению я всегда буду сопротивляться», — сказал мне по этому поводу один из собеседников.

Ну и наконец третьи — сторонники конспирологических теорий, которые вполне себе убеждены, что одна из целей вакцинации, к примеру, — превращение человечества в послушную биомассу, ГМО-людей.

Многие из тех, с кем я общался для текста из числа противников вакцинации, почти ничего не знают о предмете. Никто из моих собеседников, например, не знаком с текстом ведущего мирового научного медицинского журнала Lancet об испытаниях «Спутника V» или с выступлениями по этому вопросу авторитетных вирусологов и эпидемиологов. Многие черпают сведения о вакцине и коронавирусе из соцсетей, сплетен знакомых, друзей, коллег по работе или, как одна из моих собеседниц, работающая учителем, — от «Независимой ассоциации врачей». Последние — подразделение движения, чьим лидером является Лада-Русь, называвшая себя посланницей Солнца, способной защитить человечество от рептилоидов с планеты Нибиру.

Так или иначе, среди антиваксеров много и тех, кто обнажают другую несомненно важную, а может, и самую важную для России проблему — доверия к власти. От противников вакцинации мне не раз приходилось слышать: «Ты реально думаешь, что чиновников заботит наше здоровье?». Или: «Да ты посмотри, пока они с этим якобы вирусом борются, всем остальным в плановых операциях отказывают», «Власти верить дураков нет», «Все эти вакцины на нас тестируют ради бабок, чтобы продавать ее за рубеж» и тому подобное. И это действительно большая проблема. Если посмотреть на темпы вакцинации в США или Европе, то они как минимум в два с половиной раза выше, чем в России. И это тоже своеобразный индикатор отношения граждан этих стран к своей власти.

И как тут не согласиться с профессором Константином Севериновым, который сказал, что, вероятнее всего, для России сегодня нет более эффективного инструмента, дабы сподвигнуть граждан к вакцинации, кроме как запугивание. И от этого становится как-то не по себе. И очень грустно.

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