Возле медицинских центров в Минске — огромные очереди на сдачу ПЦР-теста для выезда за границу 2 4.07.2021, 13:44

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Видеофакт.

В Минске утром читатели «Еврорадио» заметили огромную очередь у медицинского центра Synevo, что на проспекте Независимости. Тест нужен для выезда заграницу.

— Рядом с этим пунктом открыли еще один, где тоже можно сдать тест. Очередь на видео — это уже после того, как многие разошлись, — рассказал слушатель «Еврорадио».

В справочной медицинского центра отметили, что сегодня работает лишь один пункт сдачи теста Synevo, возможно, по этой причине собралась очередь. Всего же в будни в Минске тест можно сдать в десяти лабораториях медицинской сети. Чтобы избежать ожидания, в справке посоветовали приходить в будние дни. Стоимость теста с результатами на английском языке — около 73 рублей.

Добавим, что минчане также сообщали о небольших очередях у лаборатории Инвитро в Уручье.

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