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В Швеции из-за кибератаки закрыли 800 супермаркетов

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  • 4.07.2021, 13:50
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В Швеции из-за кибератаки закрыли 800 супермаркетов

Кассовые аппараты больше не работают.

В Швеции одна из главных сетей супермаркетов в стране была вынуждена закрыть около 800 магазинов в связи с кибератакой, которая парализовала ее кассы. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

«Один из наших субподрядчиков пострадал от компьютерной атаки, и по этой причине наши кассовые аппараты больше не работают», — говорится в пресс-релизе Coop Sweden, который представляет около 20% сектора в северной стране.

«Мы сожалеем об этой ситуации и делаем все возможное, чтобы быстро открыться», — добавили в сети.

Ни имя соответствующего субподрядчика, ни способ действия, применяемый для кибератаки, которая началась в пятницу вечером, не обнародованы.

Но инцидент происходит на фоне волны атак-вымогателей, нацеленых на коммерческие и государственные объекты во всем мире, особенно в США.

Программа-вымогатель парализует компьютерную систему организации, которой потом предписано перечислить средства хакерам, чтобы возобновить работу. По данным охранной фирмы Emsisoft, в прошлом году хакерам-вымогателям было выплачено не менее 18 млрд долларов. Многие эксперты считают, что хакеры, стоящие за этими атаками, базируются в России. Москва отрицает свою причастность.

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