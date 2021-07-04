Андрей Пионтковский: Путин в истерике 4.07.2021, 14:19

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Андрей Пионтковский

Почему правитель РФ заинтересовался историей Украины?

Одним из событий уходящей недели стала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он отметился рядом резонансных заявлений в отношении Украины. Среди прочего он сообщил, что русские и украинцы - один народ, который пытались разделить сначала Речь Посполитая, потом - Австро-Венгрия, а затем и большевики. При этом Путин даже сообщил, что намерен написать о взаимоотношениях между русскими и украинцами отдельную аналитическую статью.

О том, что означают подобные высказывания, в эфире программы "Все по беспределу" с Роксаной Руно на Апостроф TV рассказал российский политолог, публицист, ученый Андрей Пионтковский.

- Недавно состоялась прямая линия президента РФ Владимира Путина. Показалось, что несмотря на новые антирекорды смертей от COVID-19 в России, он очень озабочен историей украинского народа.

- Раз уж мы об этом заговорили, то почти никто не обратил внимание на более масштабный контекст его рассуждений. Он снова сказал, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой и вот обновилась вариация: в результате этого распада наши соседи, как он сказал, оторвали от России громадные куски территории. Причем это территории с ресурсами, которые столетиями создавал русский народ. Он очень серьезный счет предъявил всем постсоветским государствам. И тут же он задал себе риторический вопрос: так что же нам делать?! Восстанавливать Советский Союз? "Нет", - ответил Путин. А почему же нет? Потому что есть целый ряд республик – новых государств – с такой этнической и демографической структурой (я его дословно цитирую), что их возвращение к нам нецелесообразно. Оно бы размыло наше национальное ядро. Под этим витиеватым текстом скрывался очень простой смысл, что мусульманские республики нам не нужны. Он как бы отпускал на волю четыре республики. Такая щедрость неслучайна. Несколько месяцев назад в результате войны на Кавказе Россия потерпела поражение от Турции. Турция просто выкинула Россию с Южного Кавказа. И под формулой "один народ – два государства" Азербайджан практически вступил в НАТО. Он вступил в члена НАТО – в Турцию. Там сейчас строятся военные базы. Последнее соглашение в Шуше между Алиевым и Эрдоганом – это уже совершенно откровенный военный союз. Это означает, что все мечты России о русском мире, о доминировании на постсоветском пространстве рухнули. Испытав шок от такого геополитического поражения, двуглавый российский имперский мутант когтями цепляется за то, что осталось. А остались, собственно, Украина и Беларусь. И здесь он хочет сражаться до конца. Никогда еще он с такой четкостью не говорил, что вообще нет ни украинского государства, ни белорусского государства, ни украинского народа – все это создано чужими силами, и все это должно вернуться под российскую корону. Это, с одной стороны, такие резкие и агрессивные угрозы, а с другой – это просто истерический жест отчаяния, вызванный крупнейшим геополитическим поражением на Кавказе. Тем более отчаянно он будет стараться ухватиться за Украину и Беларусь.

- Но встреча Байдена и Путина показала, что президент РФ не находится в какой-то агонии. В отличие от Азербайджана, Украина не имеет "зонтика" в виде Турции. Судя по результатам встречи, США не готовы стать таким зонтиком. Да и вы, судя по вашим твитам, были сильно разочарованы результатами этой встречи.

- Важно не то, что был разочарован я. Важнее для Украины то, что результатами этой встречи в значительной степени был разочарован весь американский военно-политический истэблишмент и весь американский deep state. С чем столкнулся Байден 17 числа, когда он вернулся в Вашингтон? На него резко обрушились FOX News, Дональд Трамп, практически все республиканцы в Сенате и Конгрессе. Мол, вот вы нашего Трампа русским агентом объявляете, а сами-то что творите? Вот и "Северный поток" разрешили русским достроить, и что-то там под указку Путина в конце пресс-конференции пробормотали про Минские соглашения, как путь к миру на Донбассе. И самая разгромная и убийственная для Байдена статья была опубликована в CNN. А CNN – это боевой листок Демократической партии, как мы все знаем. Статья называлась "Путин получил от Байдена все, что он хотел в Женеве". В этой формулировке есть известное преувеличение, но оно правильно отражает раздраженность всего американского политического истэблишмента стилистическими уступками со стороны Байдена. Безусловно, Байден должен будет с этим считаться – и он, и его сотрудники уже считаются. Но Путин, на мой взгляд, повторил ошибку, которую он однажды уже совершил во времена президентства Трампа. Помните, в 2017 году был пик надежд Москвы на нашего Трампушку. И там были уверены, что включение Трампа в Нормандский процесс будет играть на руку России. Москва предложила параллельно Нормандскому формату создать еще и российско-американский канал Волкер-Сурков. И вот они промахнулись с тем, что Волкер – американский карьерный дипломат – оказался большим другом Украины. В те годы, очень опасные, когда Меркель и ООН требовали принимать поправки в Конституцию, выполнять те условия, которые требовал Путин по Минским соглашениям, именно поддержка Волкера и поддержка США помогла Украине устоять.

И сейчас Путин повторил эту же ошибку. Он придает громадное значение своей интерпретации Минского процесса. Наглейшее интервью Лаврова было дано российскому телевидению, где он повторил знаменитую фразу: "Мы никогда не позволим президенту Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений. Пусть он на нем извивается как можно дольше". Действительно был создан такой формат Козак-Нуланд. И Нуланд взяла в свои руки всю украинскую тематику. Очень характерным было ее интервью, кажется, 19 июня. Она заявила, что да, Минские соглашения ценны тем, что это единственный документ, в котором Путин письменно обязался уйти с Донбасса. Но она продолжила: "Во-первых, я подозреваю, что он не собирается этого делать, а, во-вторых, он использует этот документ для совершенно других своих целей. Я должна срочно вступить в тесные и содержательные переговоры с нашими украинскими коллегами". Вот сейчас она и ведет эти приговоры, в основном, с министром иностранных дел Кулебой. Я думаю, что Байден просто вынужден будет считаться с той реакцией, которую он получил после своего возвращения из Женевы. И попытка подсадить Байдена на крючок Минских соглашений не удастся. Откуда у Байдена такие послабления? Потому что ему шепчут в уши, мол нельзя допустить путинскую агрессию в Украине. Но в то же время нужно не разрывать отношений с Россией. Байден, как мантру, повторяет, что нам нужны нормальные, стабильные, предсказуемые отношения. Я даже знаю, кто ему это в ухо льет. Был ценнейший агент Трамп, а сейчас этот ценнейший агент - Керри. Человек, полностью играющий роль агента влияния Кремля. Но при всем том расколе американского истэблишмента, существует общая позиция – это отношение к путинскому режиму и поддержка Украины. Эта позиция разделяется подавляющим большинством истэблишмента и всего Конгресса.

- 14 мая 2014 года в вашей статье под названием "Последняя стадия" вы заявили, что технологии и пропагандистское обеспечение путинской оккупации Крыма ученически списано с гитлеровских прописей. И вот на днях Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне. В России сейчас позволено писать еще меньше, чем было даже шесть лет назад?

- Моя статья вышла в 2014 году, и я там не столько писал о внутриполитической ситуации в России, хотя даже сегодня – это ранний и мягкий гитлеризм. Но зато внешнеполитическая ситуация абсолютно, как я там написал, списана. Я основывался, прежде всего, на знаменитой путинской речи, которую он произнес в день торжественного так называемого "возвращения Крыма в родную гавань". Там даже терминология была списана. Возникли новые термины: "национал-предатели", например. Нас, критиков аннексии, называли так. В СССР нас называли обычно врагами народа. А вот национал-предатели – это чисто гитлеровская терминология. Но главное не это. Главное – это основная концепция той речи, концепция русского мира. Он провозглашал, что Российская Федерация не просто имеет право, но и обязана защищать не только российских граждан, а и русских, русскоязычных, а в дальнейших редакциях этой же концепции - вообще всех потомков проживавших в Российской империи до 1913 года людей. Защищать по всему миру. Вот это – вся внешняя политика Гитлера в 1930-х годах. Защита соотечественников, защита прав соотечественников – это все было списано... Кстати, раз уж мы заговорили о новой его речи, то все эти гитлеровские тенденции речи 2014 года были усилены. Там уже какие-то экономические требования к народам окружающих стран предъявляются. Это не просто оторванные земли, а это громадные сокровища, ресурсы, и у нас все отняли. Черт с ними, на мусульман мы плюнем. Их много, и они "размоют наше ядро". Почти дословно к путинскому тексту. А вот Украину и Беларусь мы никогда не уступим. Вот такая у него концепция на сегодняшний день.

- Причем не готов уступать любой ценой, я так понимаю?

- Это интересный вопрос. Его недавняя речь была фундаментальнейшей. Он сказал, если американский (английский, - "Апостроф") эсминец войдет и мы его уничтожим, то нам это сойдет с рук. Вот они нам не посмеют ничего сделать. Вот мы самые сильные, мы сильнее американцев, мы выиграем любую войну. Я не знаю, может быть, он в своем безумии верит в это, но его эксперты в генеральном штабе так не думают.

- Помимо таких высказываний, Путин продолжает гнуть линию про один народ. Мол, власть плохая, а народ единый, дружественный.

- Путин это чаще говорит. Это просто размывает последние остатки каких-то иллюзий относительно намерений российской власти. У вас есть такой статусный политолог - на мой взгляд, это кремлевский агент влияния – господин Погребинский. Он участвовал на днях в одной утренней программе российского телевидения. И вот он вертелся там ужом, старался, оставаясь в русле кремлевской пропаганды и соглашаясь со всеми этими Скабеевыми в штанах и в юбках, отмежеваться от этой концепции единого народа. Даже такой прожженный человек, посвятивший себя продвижению кремлевских интересов, не готов принять эту концепцию одного народа… Не потому что совесть его замучила, а потому что он понимает, что если он будет вслед за Путиным что-то вякать о едином народе, он гораздо менее эффективно сможет продвигать кремлевские нарративы. Ведь какая-то часть аудитории ему все еще доверяет. Если это не работает на Погребинском, то кого же он хочет убедить, в тысячный раз повторяя эту концепцию одного народа?!

- Пропаганда и цинизм в высшей степени: заявления о том, что народ единый, а власть плохая.

- Есть разные ситуации. Путин и вся эта банда сейчас повторяют, что Украину выдумали австро-венгры. Они, к сожалению, верят в то, что они говорят. Это им очень важно, это оправдывает все их преступления. Но вот эта последняя ложь о том, что 20 млн русских не объявили коренным народом… они прекрасно понимают, что это о другом. Закон о коренных народах точно такой же существует в России. У нас это народы Дальнего Востока и севера – чукчи, нивхи и так далее. Здесь абсолютный цинизм. Надо разделять: там искреннее безумие, а здесь – абсолютный цинизм. Они знают, что лгут, и пытаются разжечь свою аудиторию. Как Путин дальше продолжил: "А что же дальше будет с этими 20 млн? Раз их закон Украины объявил некоренными, они вынуждены будут уехать? Так это же геноцид! Это оружие массового этнического уничтожения". Это уже откровеннейшая демагогия, здесь трудно комментировать. Но этот человек ненавидит Украину. Он умрет с этой ненавистью. Вот из этого надо исходить в поиске решения проблем.

- Вы вспомнили Скабеевых всех мастей. Это же на полном серьезе Скабеева выходит и говорит, что мол "батальоны геев-бандеровцев" воюют на Донбассе. Это лучшая иллюстрация больных фантазий. За что им платят деньги, почему эти нарративы настолько настойчиво и публично выбрасываются Путиным в общество? Вы же сами говорите, что даже его окружение не совсем это поддерживает. Это очень странно выглядит, это мало кому заходит.

- Я говорю не обо всем окружении, а о его вполне конкретной части – специалистах генштаба. Мы с вами так дружно заклеймили Байдена, но все-таки попробуем несколько комплиментов ему сделать. С чего вообще началась история встречи Байдена с Путиным? Этот знаменитый звонок Байдена Путину произошел в самый тревожный для Украины момент, когда разворачивались эти гигантские маневры вокруг Украины, перебрасывался флот с Каспийского и Балтийского морей. Была возможность российского вторжения. И в те дни, и сейчас продолжается дискуссия: что это было. Демонстрация, запугивание или реальная подготовка вторжения? Да и то, и другое. Это и учения, и прощупывание реакции всех субъектов политики. Дальнейший сценарий всегда определяется вот этой возможной реакцией. Реакция всегда была со стороны США. Было предупреждение лично от Байдена, и были звонки всех американских руководителей, министра обороны и госсекретаря своим коллегам – российским и украинским. Был визит Блинкена в Киев. И все они формулировали одно и то же: в случае вторжения вглубь Украины, цена, которую придется заплатить Путину, будет весьма неприятной. Что конкретно? В экономической сфере это переход от экономических санкций к тотальной экономической войне, отключение SWIFT, нефтяное и газовое эмбарго, арест русского триллиона (активов российской верхушки в американской юрисдикции). В военной сфере – поставки вооружения, советники, инструкторы и присутствие американского флота в Черном море, что частично уже осуществляется. И вот, аналитики в Генеральном штабе взвешивали эту цену, которую обещал коллективный Запад. А это серьезное обещание.

Дело не в том, чтобы доверять или не доверять американцам. Они сформулировали эту угрозу не только потому, что они симпатизируют демократической Украине, а прежде всего из соображений своей безопасности, потому что сейчас позволить Путину осуществить агрессию значит разрушить всю систему безопасности в Европе, которую Америка строила 75 лет. Если бы США уступили военной авантюре питерского гопника, то кто бы поверил, что они смогут противостоять Китаю. Поэтому здесь Вашингтон никогда не допустит такого развития событий. Но в то же время Путин довольно искусно провел эти переговоры. Его реакция была типичной для чекистов и бандитов. Он все отрицал, мол у него не было никаких намерений вторжения в Украину. И в то же время спрашивал, а какую цену вы заплатите? Что Путин требует по Минским соглашениям? А требует он в фиговом листочке восстановления территориальной целостности Украины ничего не менять в этих самых ОРДЛО. Сохранить там и корпуса, и спецслужбы, и марионеток. Легализовать это образование в украинском правовом и политическом поле. Я уже не раз давал это сравнение: это то же самое, что Сталин в 52-году предлагал Аденауэру. У него было свое ОРДЛО - ГДР. Он говорил: "Давайте объединим Германию, но только в ГДР все останется так же". Адэнауэр ему очень мудро ответил: "Лучше я буду канцлером в половине Германии, чем политзаключенным в объединенной". Вот почти такой же ответ Путин получает от украинской власти.

- Я так понимаю, внутриполитическая ситуация в России стала еще хуже. Гудков выехал транзитом в Болгарию. Его предупредили мягко, он понял намек. Другие предпочитают не отсвечивать. Это усиливает как-то влияние Путина?

- Зачистка политической оппозиции – это благое дело для диктатора. Лукашенко нам многое показал. Мы же видели, какое массовое демократическое движение было в Беларуси – гораздо большее, чем в России в 2012 и 2018 году. Тем не менее, лояльности нескольких тысяч силовиков, готовых стрелять, избивать, насиловать, вполне достаточно для диктатуры, чтобы удержаться во власти. Я думаю, что усиление внутренней фашизации – это в том числе и реакция Путина на такой успешный урок, показанный Лукашенко. Но тут его ждала другая беда – наша общая беда. Вы, наверное, в курсе ситуации с эпидемией коронавируса. Весь этот коронавирус Москва превратила в орудие политической борьбы и экспансии. Сколько они носились с этим своим "Спутником", пытаясь его навязать. Часами шли передачи Скабеевой, где издевались над Украиной: вы преступники, у вас умирает население, а вот мы готовы вам помочь замечательным "Спутником". К сожалению, выяснилось, что смертность в России – очень велика. Больше, чем в США, несмотря на все манипуляции со статистикой. И еще выяснилось, что никакого "Спутника" нет. Его не хватает.

- Как нет? У них же чуть ли не принудительная вакцинация. Получается, что люди не доверяют и не вакцинируются?

- Дело в том, что эффективность этого "Спутника" довольно низкая. Его использовали как орудие экспансии. Они поставки его во многие страны, которые сейчас отказываются: Аргентина, Доминиканская республика. Сейчас на пике кампании люди стоят в очередях в Москве. Но из всех городов, из всех центров несутся вопли губернаторов, что у нас нет "Спутника". Наконец, очень странное поведение так называемого создателя этой вакцины – Гинсбурга. Он несколько дней назад заявил, что замечательная вакцина "Спутник" эффективна и против индийского штамма, который сейчас свирепствует России и во всем мире. И через два дня после этого заявления он сделал сенсационное заявление, снимающее с него всякую ответственность, полностью противоположное предыдущему. Он сказал, что мы создали очень хорошую вакцину против уханьского штамма, но сейчас 90% заболеваний идет от индийского. А против него наша вакцина "Спутник" гораздо менее эффективна и вообще нужно создавать новую вакцину, чтобы с ним бороться. То есть вы тут умирайте, а я тут как бы не при чем. Я сделал хорошую вакцину, но тут прибежал другой вирус. Возникло очень широкое движение антипрививочников. Громадное количество людей задают себе вопрос об эффективности этого "Спутника". Брожение умов усилило сообщение о том, что Кремль закупил 400 тысяч доз вакцины Pfizer. Значит 200 тысяч человек – верхушку элиты – они все-таки решили спасать. Россия оказалась в ситуации рекордных смертей. И практического отсутствия вакцины. Я думаю, что эта истерика Путина и Лаврова с проклятьями и угрозами в адрес Украины – это психологическая реакция на две катастрофы. На геополитическое поражение на Кавказе и коронавирус.

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