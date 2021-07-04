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Александра Герасименя — лукашистам: На каждого из вас собрана папочка и ждет своего времени

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  • 4.07.2021, 14:21
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Александра Герасименя — лукашистам: На каждого из вас собрана папочка и ждет своего времени

Наступит завтра – и им придется плясать на адовой сковородке.

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александра Герасименя подвела итоги июня.

«Аресты Дмитрия Руто, Ярослава Писаренко и Кости Яковлева, уголовка Саши Ивулина (еще не придумали даже за что!) и студентка, которая села за благодарность «не тем, кому надо» – это только малая толика всего происходящего.

Еще и триатлон… Как можно организовывать сейчас такое крупное спортивное мероприятие, не обеспечив безопасность участникам? Да и не может никто эту безопасность гарантировать, даже свои, так как тоже могут оказаться за решеткой.

Вы только представьте: пришли вы на работу, работаете добросовестно, а ваш коллега хреново работает да чаи попивает. Вы ему дизлайк, а он вам через 5 минут ОМОН и руки за спину «за неуважение» к его личному пространству. И работодатель руки в стороны: «Да-да, он виноват, я ни при чем, пакуйте». И плевать хотели на трудовой кодекс, не говоря уже про моральный. Нравится? Однако это наши реалии. Вот именно так и произошло на триатлоне.

Все, кто у власти или подле нее чувствуют свое превосходство и безнаказанность, знайте – на каждого из вас собрана папочка и ждет своего времени. Наступит завтра – и вы будете плясать на адовой сковородке и отвечать за свои поступки по заслугам», – написала Герасименя.

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