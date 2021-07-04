Политолог: Власть постепенно, но неотвратимо уплывает из рук Лукашенко 4.07.2021, 14:59

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Можно назвать две причины ускоренного распада режима узурпатора.

Причина очередного обострения милитаристской риторики одна – при всей внешней, скорее показушной «стабильности», власть постепенно, но неотвратимо уплывает из рук Лукашенко.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Власть уходит. Распад политического режима не остановлен, а напротив – ускоряется.

Тут можно назвать две причины, связанные друг с другом. Первая очевидна: страна не может жить и развиваться под оккупационным (полицейским) режимом. Это не какой-то 19-й, а современный, и уже во многом цифровой век. Деньги и люди обязательно покинут страну-концлагерь, что и происходит. Нелегитимная власть в современном мире не просто неэффективна, она токсична и объективно обречена.

Вторая причина: государство в своем роде очень похоже на двухколесный велосипед: оно обязательно должно двигаться вперед, причем желательно со скоростью, позволяющей не отставать от соседей. Если государство «останавливается», обрастает «заборами с колючей проволокой», то оно обязательно «падает», неуклонно превращаясь в failed state (Беларусь еще не подошла к этому критерию, но движется в этом направлении). Конечно, соседи могут подставить «плечо», но ведь они не могут стоять рядом постоянно, им тоже нужно двигаться вперед…

Именно такая ситуация после 2020 года сложилась в РБ, где стабильность оказалась сродни кладбищу. Но жить на кладбище невозможно, если ты не белка, которая подбирает на могилах конфеты, оставляемые посетителями.

Раскол в обществе приобрел невероятную и непримиримую глубину уровня гражданской войны, экономика работает по инерции, самая активная часть населения покидает страну, следом буквально эвакуируется малый и средний бизнес. Выборов не будет, хунта стоит во главе государства. Перспектив нет, если не считать ободряющие речи премьера Головченко и призывы Лукашенко «держаться». Все это происходит на фоне постоянной карательной практики белорусских силовых ведомств, руководимых хунтой.

Естественно, в создавшихся тупиковых условиях все ждут какого-то выхода из политического кризиса, и никто, включая силовиков и номенклатуру, банкиров и олигархов, не связывает этот выход с Лукашенко. Наоборот, все ждут, когда он все-таки выйдет из игры. Причем очень настойчиво ждут. Москва тоже ждет…

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