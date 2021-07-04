Медики доказали пользу картофеля-фри для здоровья человека 1 4.07.2021, 15:29

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Новейшие исследования развенчали прежние мифы о влиянии этого продукта на сосуды.

Картофель - основной источник калия в рационе жителей западных стран. Американские ученые обнаружили, что картофель в печеном или вареном виде снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию.

Исследователи из Университета Пердью изучили влияние добавок калия на кровяное давление и другие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает u-news.com.ua.

В исследовании приняли участие 30 мужчин и женщин, у которых диагностировали гипертонию или передгипертензиею. В результате оказалось, что употребление печеной или отварной картошки благотворно влияет на снижение систолического давления по сравнению с контрольной группой, которая питалась типично для американцев, но без картофеля в рационе.

Исследователи также разрушают миф о том, что калорийный вариант картофеля - картофель-фри - отрицательно влияет на сосуды. Авторы исследования отмечают, что ежедневная порция картофеля-фри калорийностью 330 калорий не имеет негативного влияния на кровеносные сосуды человека.

Картофель ценен тем, что снижает задержку натрия в организме, и в этом направлении он работает лучше, чем добавки с калием. Кстати, употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно 10% суточной потребности взрослого человека в калии.

Ученые отмечают, что их выводы носят предварительный характер, так как это первое клиническое испытание. Нужны еще исследования, устанавливающие связь между полезными свойствами картофеля и способами его приготовления.

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