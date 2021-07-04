Не валяй дурака, Россиюшка Telegram-канал «Серпом По»

4.07.2021, 16:20

Забирай-ка «Спутничок» свой.

Это, кажется, новое слово в борьбе с ковидом. Прямо, какой-то buy back.

Словакия продала России обратно партию «Спутник V» - 160 тыс доз из 200 тыс, купленных ранее. По той же цене.

Спрос на привезенное Дмитриевым создание «гамалейцев» в Словакии отказался невысоким – привилось всего 15 тыс чел (население Словакии – 5.5 млн). «Жизнь у вакцины искалечена, ковида рана не залечена».

Но ничего. Эти 160 тыс доз РФПИ может сразу, без завоза в Москву, перекинуть в Гватемалу, где из-за нехватки вакцин «Спутник V» не исполняется подписанный с этой страной контракт. Там, правда, «дыра» в миллионы доз, но хоть часть её заткнуть.

Переброска резервов по фронтам. Это нам знакомо. «Я закачу тебе истерику! Да убирайся ты в Америку!» - пел Вилли Токарев.

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