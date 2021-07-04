Глава Союза поляков в письме из тюрьмы передала благодарность белорусам 1 4.07.2021, 16:42

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Анжелика Борис обучает своих сокамерниц польскому языку.

«Получаю письма от людей из разных уголков Беларуси, — пишет Анжелика Борис в письме, которое опубликовал первый глава Союза поляков Беларуси Тадеуш Гавин. — Большинство этих людей это белорусы, и поэтому мне очень приятно, что это белорусы пишут мне слова поддержки. Прошу передать от меня слова большой благодарности!» — просит Анжелика Борис.

Борис пишет письма по-белорусски, на языке, который приправлен конструкциями с родного для него польского языка, сообщает nn.by.

Она рассказывает, что в тюрьме все время «волонтерит» — обучает польскому языку сокамерниц.

47-летняя Анжелика Борис пишет, что она «здорова» и «акклиматизировалась» в «санатории», «как будто бы вернулась в годы исторические восьмидесятилетней давности». 80 лет назад, в 1930-1940-е, напомним, тоталитарные режимы нацистской Германии и Советского Союза проводили массовые репрессии в том числе против польской интеллигенции.

Анжелику Борис задержали 23 марта этого года. Параллельно были арестованы четыре других активиста польского меньшинства.

25 марта Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении председателя Cоюза поляков Анжелики Борис и других лиц.

Анжелика Борис, уроженка деревни Гребни в Гродненском районе, была впервые избрана главой Союза поляков в 2005 году.

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