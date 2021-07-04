Путин добивает российскую империю 4 Абрахам Майвин

4.07.2021, 17:04

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Режим, многие годы успешно державшийся на политической демагогии, исчерпал себя.

Мало кто сегодня с этим будет спорить. Для этого понадобилось без малого тридцать лет. Для России – это на удивление маленький отрезок времени. По классификации, принятой в теории катастроф, Россия относится к системам максимального промедления. Это означает, что система изменяет свое состояние не тогда, когда оно становится невыгодным, а только тогда, когда у нее не остается физической возможности оставаться там, и она принуждена его покинуть. Так что исчерпавший себя режим еще долго может оставаться у власти даже в коматозном состоянии, продлив тем самым предсмертную агонию. В конце концов, кто мешает Путину заявить народу: «обещаю переобещать, обещанные обещания» или реанимировать образ еще более страшного врага.

«... враг, каким бы он ни был, присутствовал всегда, Россия нуждалась в нем, зависела от него. Россия не может быть представлена, если не представлен преследующий ее враг». (D. Rancour-Laferriere)

Но, к счастью, мы живем в мире, где все, что имеет начало, имеет конец. Оказалось, что в природе не все так примитивно, как это виделось невежественным обитателям питерской подворотни и их многочисленным сторонникам-обожателям из полуобразованных масс с односложным сознанием. Итак, путинский режим пришел к своему логическому концу, опустив Россию до своего уровня. Режим, так или иначе, сгинет, но что будет с Российской империей или с тем, что от нее останется? Империи, так или иначе, придет конец. Что же касается будущего российского государства, то и здесь мало что настраивает на оптимистический лад. Провалив очередную «перестройку», Россия даже не удосужилась проанализировать произошедшее и вскрыть глубинные причины, обеспечившие этот провал (справедливые обвинения в адрес отдельных персон не могут рассматриваться как анализ и поиск причин). А «...причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать». (M. Bloch). Увы, получается, что прав г-н Г. Павловский, которого я не считаю своим единомышленником, когда он пишет о России: «Мы имеем дело с уникальной страной, которая не обсуждает ни одну свою проблему».

Надеюсь, читатель понимает, что мы говорим не о текущих проблемах, которые время от времени возникают у всех стран и как-то решаются. В данном случае речь идет о фундаментальных проблемах, тянущихся за страной веками. И потому веками, что общество не желает их видеть, вскрывать, анализировать и, в конечном счете, решать.

Перед любой властью, которая сменит путинскую, – переходный период сознательно оставим за скобками, – будет стоять дилемма: или, увы, провалить предстоящую и последнюю «перестройку», или, приложив максимум знаний о предмете и усилий, сломать не способную к развитию «Русскую Систему» (по терминологии Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова). Это неимоверно трудная задача, но другого пути нет. Вопрос – готова ли к этому российская элита (без кавычек)?

В испанском Толедо на стене монастыря есть надпись: «Пути нет, но идти надо».

Абрахам Майвин, kasparov.ru

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