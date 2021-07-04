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Блогер Елена Янушковская: Мы будем дожимать этот режим!

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  • 4.07.2021, 17:15
  • 2,220
Блогер Елена Янушковская: Мы будем дожимать этот режим!
Фото: Олег ПОЛИЩУК

Не отчаивайтесь и побеждайте.

Елена Янушковская, которой пришлось уехать из Беларуси, не прекращает свою деятельность. Блогер в изгнании освещает акции солидарности с Беларусью, проходящие в Польше, сообщает «Радыё Рацыя».

Елена Янушковска вчера приняла участие в символической молитве за Беларусь, в которую она мечтает вернуться:

— Вчера у нас была «Молитва за Беларусь», я сказала, что молюсь, чтобы Бог дал силы тем, кто в Беларуси, бороться с этим режимом. Не отчаивайтесь и побеждайте! Вы на другой стороне, а мы на этой стороне, мы будем дожимать этот режим!

Блогер мечтает вернуться на родину и размещать на своем видеоканале только позитивные ролики о демократических переменах.

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