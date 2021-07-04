Крым снова затапливает: на полуостров обрушились ливни, реки выходят из берегов 7 4.07.2021, 17:27

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В одном из населенных пунктов сошел солевой поток.

В воскресенье, 4 июля, в оккупированный Россией Крым вернулись сильные дожди, пишет unian.net.

По информации оккупационных властей, к обеду подтопило подвальные помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока и подтоплено частное домовладение. Кроме того, произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

Оккупационное Министерство строительства и архитектуры сообщает о порядка 50 подтопленных частных домах в Куйбышево. В результате осадков вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Также дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте.

"Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова - Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах - оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов", - сообщила "мэр" Ялты Янина Павленко.

Кроме того, из-за обильных осадков и стоячей воды после дождей на полуострове в последнее время наблюдается нашествие комаров, особенно в центральной и северной части.

Оккупационные власти подключили к борьбе с насекомыми дезинфекторов. В то же время, по словам специалистов, регулирование численности насекомых при помощи химикатов может негативно сказаться на биоте полуострова, так как личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц.

Затопления в Крыму

В конце июня на оккупированный Россией Крым обрушились обильные осадки. Из-за сильных дождей в Керчи и Ялте вышли из берегов реки Джарджава, Мелек-Чесме и Водопадная.

Города затопило, а оккупационные власти объявили эвакуацию жителей.

Электроснабжение в городах было нарушено.

Кроме того, мощные ливни в Ялте смыли в Черное море горы мусора, а поселок Ай-Василь оказался под грудами мусора и камней, принесенных потоками воды.

Через неделю после наводнения оккупированную Ялту вновь затопило.

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