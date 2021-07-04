Финиш для хунты 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

4.07.2021, 17:31

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Фото: ТАСС

Синепалому пирату качественно поставили несколько ловушек.

Притом так, что он сам и не понял, что им качественно управляют. Почему это сработало, мы писали чуть раньше. Паранодаильное расстройство.

Втягивание в миграционный кризис и постановочные теракты полностью отрезали пространство для переговоров с Западом. Срежесированный ответ на санкции и осложнение транзита усугубили и без того не радужные отношения с Китаем (тут одним форумом и улыбками не поможешь).

Возможная бредовая попытка перекрыть границу с Украиной - не более, чем бравада, призванная «отморозить уши» на упреждение, пока Украина не объявила о присоединении к санкциям Европейского Союза.

Остается или послушать неформальный сигнал из Кремля о референдуме и конституции, или последовать формальному - поехать в Крым. Впрочем, оттуда будет возвращаться уже бессмысленно. Признание Крыма - это финиш. Финиш либо «политический» для хунты, либо финиш суверенитета для Беларуси.

Теперь несколько наблюдений от Майка. «Огромная аудитория», которая вчера приняла участие в праздновании дня освобождения Минска, наглядно демонстрирует шансы выиграть любую электоральную кампанию или продвинуть свою новую конституцию в случае наличия народной альтернативы. Они меньше, чем 3 процента. Термоядерный электорат сдулся до танцев с бокалом пива на голове.

Обращение к интеллигенции в театре, которое сочетало в себе элементы финансового шантажа (театр, как и спорт, должен зарабатывать самостоятельно), угроз (лишних людей держать не надо), страха (не делайте больше неправильных шагов) и прямого запугивания (не лезьте в политику) тоже реакция на обращение из Москвы. А вдруг интеллигенция дрогнет и пойдет за своими, а не за больным совхозником в совхоз? А ведь у них связи, международный авторитет. Страшно. Оно и правильно. Творческую элиту не напугать. Не все готовы совесть променять на право принимать участие в открытии алкомаркетов и называть страну Белоруссией.

Добрый совет от Ника и тех силовиков, с которыми доводится общаться по долгу службы («спящих» в системе по-прежнему предостаточно), для синепалого террориста: сделать выбор номер в пользу мирного варианта.

Тогда еще можно и в Крым на лечение попробовать улететь.

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