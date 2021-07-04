Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос 1 4.07.2021, 17:45

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Вылазка продолжалась семь часов.

Члены экипажа новой китайской орбитальной космической станции Лю Бомин и Тан Хунбо в воскресенье провели первую для своей страны за 13 лет вылазку в открытый космос. Они подготовили к работе роботизированный манипулятор, выносную кабину для будущих миссий и установили панорамную камеру за пределами основного модуля станции. Трансляцию в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая, сообщает "Радио Свобода".

On July 4th, astronauts Liu Boming and Tang Hongbo in #Tiangong space station finished their first 7-hour EVA spacewalk for robotic arm testing, panorama device lifting, emergency returning testing, etc. There will be another spacewalk by Shenzhou 12 crews. We'll do live stream. pic.twitter.com/v1UUkUKIdF — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 4, 2021

Выход тайконавтов в космос стал вторым в истории китайской космонавтики. Первый был совершен в 2008 году в ходе пилотируемой миссии "Шэньчжоу-7". Лю Бомин был членом экипажа на этой экспедиции, но в космос тогда не выходил.

Вылазка продолжалась 7 часов, передает официальная китайская газета "Хуаньцю шибао". За время экспедиции экипажу предстоит еще один выход в космос.

Китай активно развивает свою космическую программу, стремясь конкурировать в этой области с США. Базовый модуль новой космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") был размещен на орбите в апреле. В нем расположены жилые помещения для трех тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.

На борту станции работает вайфай, скорость доступа к сети на земле превышает 1,2 гигабита секунду, что примерно соответствует нижней планке мобильной связи поколения 5G.

В случае успеха программы китайская станция станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и МКС. Срок службы "Тяньгуна" может оказаться дольше, чем у МКС, работу которой планируется завершить к 2030 году.

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