Российский штамм Иван Давыдов

4.07.2021, 18:31

Первый в мире политически грамотный вирус.

Жизнь после жары в России возвращается в привычное русло: в Москве опять обыски у независимых журналистов, на этот раз пришли за коллегами из издания «Проект». Они анонсировали расследование о богатствах главы МВД Колокольцева и членов его семьи, и — словно чтобы подтвердить достоверность материала — к журналистам явились полицейские.

Но несмотря на все старания полиции, главным ньюсмейкером в России, к сожалению, остается коронавирус. Я понимаю — да, иронизировать по поводу болезни, от которой уже погибло столько людей, наверное, неправильно. Но, простите, не могу удержаться.

Некоторое время назад среди отечественных вирусологов (настоящих, а не самопровозглашенных вирусологов, я имею в виду) кипели споры: можно ли говорить о том, что у нас сформировался собственный штамм коронавируса — российский или московский? Насколько я могу судить, ученые пришли к выводу, что собственного штамма у нас пока нет.

И это, во-первых, повод удивиться: почему вообще разрешают несознательным специалистам выступать с такими сомнительными заявлениями? Где гнев депутатов, где доносы патриотов-общественников? Как это у нас — у нас! — в великой суверенной России нет до сих пор собственного штамма? Да мыслимо ли такое? Оскорбительно звучит и попахивает интеллектуальной диверсией. Надо еще разобраться, на чью мельницу льют воду так называемые ученые, и не получали ли они в свое время грантов от каких-нибудь западных фондов.

Ну и во-вторых, это повод с вирусологами поспорить. Сам-то я, конечно, не вирусолог. Иногда после чтения социальных сетей мне даже начинает казаться, что я — последний не-вирусолог в России. Или даже на планете. Но, простите, отсутствующих компетенций присваивать себе не хочу. Я просто читаю газеты. Просто слежу за словами.

На минувших выходных все видели фотографии с петербургского праздника выпускников «Алые паруса»: перекрытый центр второго по величине города в России, толпы народу на улицах, никаких масок. Видели, ужасались, рассуждали о лицемерии властей.

Зря рассуждали. Уже в понедельник на защиту праздника и губернатора Беглова были брошены лучшие медийные силы страны. Сначала «Комсомольская правда» разыскала некоего ученого, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, который объяснил, что «Алые паруса» никак на эпидемиологическую ситуацию в Петербурге не повлияют: мероприятие ведь проходило на открытом воздухе, а на открытом воздухе заразиться невозможно.

Тут, наверное, вздохнули не без грусти политические активистки Марина Ширяева и Евгения Сметанкина, которых в день проведения «Алых парусов» петербургская полиция задержала за одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Потому что они — в одиночных пикетах — нарушали социальную дистанцию.

Но это еще не главный калибр. Чуть позже на сцену вышел пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Видный, кстати, в отличие от меня, вирусолог: он, если помните, еще в первую волну спасался от заразы при помощи специального целительного бейджика. Злые журналисты Пескова затравили, Песков бейдж снял, после чего заболел и всерьез обижался на представителей прессы, которые вынудили его рисковать здоровьем.

Но то все дела прошлые, Песков в порядке и говорит по поводу «Алых парусов» буквально следующее: «Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте».

Понимать, наверное, надо так: губернатор Беглов, может быть, и хотел бы, чтобы все участники «Парусов» носили маски и соблюдали социальную дистанцию, но против рекомендаций главного санитарного врача не попрешь. Время теперь не такое.

И вот теперь вернемся к вопросу об отечественном штамме. Не надо быть специалистом по вирусам, чтобы смело и ответственно заявить — он существует. И еще он — сообразительный. Можно даже сказать, патриотичный. Тонко чувствует линию партии.

Понимает, например, что у Сергея Семеновича Собянина впереди выборы, и совсем уж злить электорат нельзя, несмотря даже на все успехи, каковых ЦИК РФ добился в деле обеспечения нужных результатов. Поэтому в метро добреет и москвичей практически не трогает. А вот в ресторанах — зверствует. И на детских площадках себя не сдерживает. На организованных правильными людьми мероприятиях с огромным количеством участников вроде тех же «Алых парусов» — безопасен, зато на одиночных пикетах в поддержку политзаключенных никого не щадит.

Думаю, он скоро идеологически выверенные статьи в газетах писать начнет. А может быть, даже уже пишет. Вот, например: «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности». Возможно, это министр какой-нибудь сочинил. А возможно, наш правильный вирус.

Да он еще и за ЕР проголосует осенью, чтобы обеспечить партии власти заслуженную победу.

Обвиняемые по так называемому «санитарному делу» между тем ждут решения своей участи. В перспективе — реальные сроки. Оппозицию в России вирус недолюбливает.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».