На следующей неделе в Беларусь снова придет жара 4.07.2021, 18:31

C четверга воздух начнет прогреваться до +29℃.

На следующей неделе синоптики обещают возвращение жары. При этом, если в первой половине недели ожидается облачная с прояснениями погода, то с четверга воздух начнет прогреваться до +29℃.

В понедельник, 5 июля, прогнозируют небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы +12℃…+18℃. Днем воздух прогреется до +24℃…+26℃.

Во вторник и среду станет немного теплее. 7 июля по западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +12℃…+19℃. Во вторник днем на столбиках термометров +21℃…+25℃, в среду +25℃…+27℃.

С четверга с южными потоками в нашу страну будут поступать теплые воздушные массы. Осадков не ожидается. Ночью и утром непродолжительные туманы. Ночью +11℃…+16℃. В дневные часы +26℃…+28℃.

В субботу прогнозируется снова без осадков, кратковременные дожди пройдут лишь в воскресенье по южной половине страны. Температура воздуха в ночные часы +10℃…+15℃. В дневные часы 10 июля воздух прогреется до +28℃…+31℃, в воскресенье, 11 июля, будет +26℃…+30℃.

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