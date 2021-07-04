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На вилейское предприятие приехали москвичи и заразили COVID-19 почти половину коллектива

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  • 4.07.2021, 20:15
  • 15,312
На вилейское предприятие приехали москвичи и заразили COVID-19 почти половину коллектива

На предприятии 12 человек из 30 болеют коронавирусом.

Сотрудники Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии отслеживают цепочки передачи коронавируса, пишет kraj.by.

Об этом рассказала руководитель учреждения Наталья Жолнерович на встрече в районном центре дополнительного образования детей и молодежи, сообщает местная районка.

Главврач привела в пример конкретную ситуацию. На небольшой завод в Вилейке, работающий на экспорт, 21 июня приехали москвичи, чтобы забрать продукцию. А 23-го числа у пяти работников предприятия, непосредственно контактировавших с гостями, была подтверждена коронавирусная инфекция. Сегодня, резюмировала Наталья Жолнерович, на предприятии 12 человек из 30 болеют коронавирусом.

Минимизировать последствия встречи с инфекцией сегодня может только вакцина, считает врач. Также, по ее словам, еще не время снимать маски и отказываться от других способов защиты от коронавируса.

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