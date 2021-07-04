Видеофакт: Как украинцы встречали свою футбольную сборную

Видеофакт: Как украинцы встречали свою футбольную сборную10
- 4.07.2021, 18:55
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Болельщики вместе с украинскими футболистами спели гимн Украины.
Футболисты сборной Украины возвращаются в Киев после игры в четвертьфинале Евро-2020. Команда впервые в истории играла на этой стадии чемпионата Европы, впрочем, проиграла сборной Англии со счетом 0:4, сообщает «Новое время».
Фаны встречали украинских футболистов в аэропорту Борисполь.
Ось так нашу збірну зустрічали в Борисполі 💛💙— НВ (@tweetsNV) July 4, 2021
Відео: Прямий pic.twitter.com/LoY64qmtdZ
Украинцы приехали с желто-голубыми флагами и выкрикивали слова поддержки и благодарности спортсменам.
Болельщики вместе с украинскими футболистами спели гимн Украины.
Со сцены также выступил тренер сборной Андрей Шевченко, который выразил благодарность болельщикам за поддержку и спортсменам за самоотдачу в игре.