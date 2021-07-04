закрыть
4 июля 2021, воскресенье, 20:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Как украинцы встречали свою футбольную сборную

10
  • 4.07.2021, 18:55
  • 5,684
Видеофакт: Как украинцы встречали свою футбольную сборную

Болельщики вместе с украинскими футболистами спели гимн Украины.

Футболисты сборной Украины возвращаются в Киев после игры в четвертьфинале Евро-2020. Команда впервые в истории играла на этой стадии чемпионата Европы, впрочем, проиграла сборной Англии со счетом 0:4, сообщает «Новое время».

Фаны встречали украинских футболистов в аэропорту Борисполь.

Украинцы приехали с желто-голубыми флагами и выкрикивали слова поддержки и благодарности спортсменам.

Болельщики вместе с украинскими футболистами спели гимн Украины.

Со сцены также выступил тренер сборной Андрей Шевченко, который выразил благодарность болельщикам за поддержку и спортсменам за самоотдачу в игре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников