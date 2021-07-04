Видеофакт: Как украинцы встречали свою футбольную сборную 10 4.07.2021, 18:55

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Болельщики вместе с украинскими футболистами спели гимн Украины.

Футболисты сборной Украины возвращаются в Киев после игры в четвертьфинале Евро-2020. Команда впервые в истории играла на этой стадии чемпионата Европы, впрочем, проиграла сборной Англии со счетом 0:4, сообщает «Новое время».

Фаны встречали украинских футболистов в аэропорту Борисполь.

Ось так нашу збірну зустрічали в Борисполі 💛💙



Відео: Прямий pic.twitter.com/LoY64qmtdZ — НВ (@tweetsNV) July 4, 2021

Украинцы приехали с желто-голубыми флагами и выкрикивали слова поддержки и благодарности спортсменам.

Болельщики вместе с украинскими футболистами спели гимн Украины.

Со сцены также выступил тренер сборной Андрей Шевченко, который выразил благодарность болельщикам за поддержку и спортсменам за самоотдачу в игре.

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